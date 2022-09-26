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Еда

Блюда из тыквы: пошаговые рецепты вкусной запеканки и супа-пюре

26 сентября 2022, 09:50
Анна Голишевская Редактор сайта
Страви з гарбуза
Источник: Unsplash

Нежную запеканку и ароматный суп-пюре из тыквы можно приготовить без особых кулинарных навыков.

Особенно осенью, когда тыкву легко купить в любом супермаркете или магазине.

Как и что можно приготовить из тыквы – смотрите в материале Фактов ICTV.

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Что приготовить из тыквы: пошаговый рецепт запеканки

Фото — Unsplash

Ингредиенты:

  • тыква – 500 г;
  • сыр – 200 г;
  • манная крупа – 100 г;
  • молоко – 250 мл;
  • сахар – 150 г;
  • яйцо – 3 шт;
  • сливочное масло – 15 г;

Приготовление:

  1. Сначала нарезать тыкву на небольшие кусочки и отварить в подсоленной воде в течение 15 мин.
  2. Слейте воду и блендером перебейте тыкву до однородной массы.
  3. Сварите манку на молоке (на 250 мл молока – 1 стакан манки).
  4. Добавьте ее, сахар, яйца и сыр в тыкву.
  5. Венчиком взбивайте будущую запеканку до однородной массы.
  6. Формочку для запекания смажьте сливочным маслом и посыпьте манкой.
  7. Залейте в нее смесь.
  8. Ставим в духовку на 180 градусов на 30 мин.

Что приготовить из тыквы: пошаговый рецепт супа-пюре

Фото — Unsplash

Ингредиенты:

  • тыква – 800 г;
  • чеснок – 4 зубчика;
  • розмарин – 3 ветки;
  • вода – 300 мл;
  • пармезан – 70 г;
  • молоко – 350 мл;
  • масло – 2 ст. л.;
  • щепотка соли;
  • черный свежемолотый перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Сначала нужно нарезать тыкву большими кусками.
  2. Выложите ее на противень и добавьте чеснок и розмарин.
  3. Полейте растительным маслом и добавьте соль.
  4. Накройте фольгой форму для запекания и ставьте на 40 мин. в духовку (180 градусов).
  5. Достаньте тыкву из духовки и уберите розмарин.
  6. Перебейте в блендере до состояния пюре.
  7. Добавьте в эту смесь молоко и соль.

Приятного аппетита!

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