Нежную запеканку и ароматный суп-пюре из тыквы можно приготовить без особых кулинарных навыков.

Особенно осенью, когда тыкву легко купить в любом супермаркете или магазине.

Как и что можно приготовить из тыквы – смотрите в материале Фактов ICTV.

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Что приготовить из тыквы: пошаговый рецепт запеканки

Фото — Unsplash

Ингредиенты:

тыква – 500 г;

сыр – 200 г;

манная крупа – 100 г;

молоко – 250 мл;

сахар – 150 г;

яйцо – 3 шт;

сливочное масло – 15 г;

Приготовление:

Сначала нарезать тыкву на небольшие кусочки и отварить в подсоленной воде в течение 15 мин. Слейте воду и блендером перебейте тыкву до однородной массы. Сварите манку на молоке (на 250 мл молока – 1 стакан манки). Добавьте ее, сахар, яйца и сыр в тыкву. Венчиком взбивайте будущую запеканку до однородной массы. Формочку для запекания смажьте сливочным маслом и посыпьте манкой. Залейте в нее смесь. Ставим в духовку на 180 градусов на 30 мин.

Что приготовить из тыквы: пошаговый рецепт супа-пюре

Фото — Unsplash

Ингредиенты:

тыква – 800 г;

чеснок – 4 зубчика;

розмарин – 3 ветки;

вода – 300 мл;

пармезан – 70 г;

молоко – 350 мл;

масло – 2 ст. л.;

щепотка соли;

черный свежемолотый перец по вкусу.

Приготовление:

Сначала нужно нарезать тыкву большими кусками. Выложите ее на противень и добавьте чеснок и розмарин. Полейте растительным маслом и добавьте соль. Накройте фольгой форму для запекания и ставьте на 40 мин. в духовку (180 градусов). Достаньте тыкву из духовки и уберите розмарин. Перебейте в блендере до состояния пюре. Добавьте в эту смесь молоко и соль.

Приятного аппетита!