Нежную запеканку и ароматный суп-пюре из тыквы можно приготовить без особых кулинарных навыков.
Особенно осенью, когда тыкву легко купить в любом супермаркете или магазине.
Как и что можно приготовить из тыквы – смотрите в материале Фактов ICTV.
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Что приготовить из тыквы: пошаговый рецепт запеканки
Фото — Unsplash
Ингредиенты:
- тыква – 500 г;
- сыр – 200 г;
- манная крупа – 100 г;
- молоко – 250 мл;
- сахар – 150 г;
- яйцо – 3 шт;
- сливочное масло – 15 г;
Приготовление:
- Сначала нарезать тыкву на небольшие кусочки и отварить в подсоленной воде в течение 15 мин.
- Слейте воду и блендером перебейте тыкву до однородной массы.
- Сварите манку на молоке (на 250 мл молока – 1 стакан манки).
- Добавьте ее, сахар, яйца и сыр в тыкву.
- Венчиком взбивайте будущую запеканку до однородной массы.
- Формочку для запекания смажьте сливочным маслом и посыпьте манкой.
- Залейте в нее смесь.
- Ставим в духовку на 180 градусов на 30 мин.
Что приготовить из тыквы: пошаговый рецепт супа-пюре
Фото — Unsplash
Ингредиенты:
- тыква – 800 г;
- чеснок – 4 зубчика;
- розмарин – 3 ветки;
- вода – 300 мл;
- пармезан – 70 г;
- молоко – 350 мл;
- масло – 2 ст. л.;
- щепотка соли;
- черный свежемолотый перец по вкусу.
Приготовление:
- Сначала нужно нарезать тыкву большими кусками.
- Выложите ее на противень и добавьте чеснок и розмарин.
- Полейте растительным маслом и добавьте соль.
- Накройте фольгой форму для запекания и ставьте на 40 мин. в духовку (180 градусов).
- Достаньте тыкву из духовки и уберите розмарин.
- Перебейте в блендере до состояния пюре.
- Добавьте в эту смесь молоко и соль.
Приятного аппетита!