Ніжну запіканку і ароматний суп-пюре із гарбуза можна приготувати без особливих кулінарних навичок.
Особливо восени, коли гарбуз легко дістати у будь-якому супермаркеті або магазині.
Як і що можна приготувати з гарбуза – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.
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Що приготувати з гарбуза: покроковий рецепт запіканки
Фото – Unsplash
Інгредієнти:
- гарбуз – 500 г;
- сир – 200 г;
- манна крупа – 100 г;
- молоко – 250 мл;
- цукор – 150 г;
- яйце – 3 шт;
- вершкове масло – 15 г.
Приготування:
- Спочатку нарізати гарбуз на невеликі шматочки і відварити їх у підсоленій воді впродовж 15 хв.
- Злийте воду та блендером перебийте гарбуз до однорідної маси.
- Зваріть манку на молоці (на 250 мл молока – 1 ст. манки).
- Додайте її, цукор, яйця та сир у суміш із гарбуза.
- Вінчиком збивайте майбутню запіканку до однорідної маси.
- Формочку для запікання змастіть вершковим маслом і посипте манкою.
- Залийте у неї суміш.
- Ставимо в духовку на 180 градусів на 30 хв.
Що приготувати з гарбуза: покроковий рецепт супу-пюре
Фото – Unsplash
Інгредієнти:
- гарбуз – 800 г;
- часник – 4 зубчики;
- розмарин – 3 гілки;
- вода – 300 мл;
- пармезан – 70 г;
- молоко – 350 мл;
- олія – 2 ст. л.;
- дрібка солі;
- чорний свіжомелений перець до смаку.
Приготування:
- Спершу потрібно порізати гарбуз великими шматками.
- Викладіть його на деко і додайте часник і розмарин.
- Полийте олією та додайте сіль.
- Накрийте фольгою форму для запікання і ставте в духовку (180 градусів) на 40 хв.
- Дістаньте гарбуз із духовки і заберіть розмарин.
- Перебийте у блендері до стану пюре.
- Додайте у цю суміш молоко та сіль.
Смачного!
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