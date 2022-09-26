Ніжну запіканку і ароматний суп-пюре із гарбуза можна приготувати без особливих кулінарних навичок.

Особливо восени, коли гарбуз легко дістати у будь-якому супермаркеті або магазині.

Як і що можна приготувати з гарбуза – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

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Що приготувати з гарбуза: покроковий рецепт запіканки

Фото – Unsplash

Інгредієнти:

гарбуз – 500 г;

сир – 200 г;

манна крупа – 100 г;

молоко – 250 мл;

цукор – 150 г;

яйце – 3 шт;

вершкове масло – 15 г.

Приготування:

Спочатку нарізати гарбуз на невеликі шматочки і відварити їх у підсоленій воді впродовж 15 хв. Злийте воду та блендером перебийте гарбуз до однорідної маси. Зваріть манку на молоці (на 250 мл молока – 1 ст. манки). Додайте її, цукор, яйця та сир у суміш із гарбуза. Вінчиком збивайте майбутню запіканку до однорідної маси. Формочку для запікання змастіть вершковим маслом і посипте манкою. Залийте у неї суміш. Ставимо в духовку на 180 градусів на 30 хв.

Що приготувати з гарбуза: покроковий рецепт супу-пюре

Фото – Unsplash

Інгредієнти:

гарбуз – 800 г;

часник – 4 зубчики;

розмарин – 3 гілки;

вода – 300 мл;

пармезан – 70 г;

молоко – 350 мл;

олія – 2 ст. л.;

дрібка солі;

чорний свіжомелений перець до смаку.

Приготування:

Спершу потрібно порізати гарбуз великими шматками. Викладіть його на деко і додайте часник і розмарин. Полийте олією та додайте сіль. Накрийте фольгою форму для запікання і ставте в духовку (180 градусів) на 40 хв. Дістаньте гарбуз із духовки і заберіть розмарин. Перебийте у блендері до стану пюре. Додайте у цю суміш молоко та сіль.

Смачного!