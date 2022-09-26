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Їжа

Страви з гарбуза: покрокові рецепти смачної запіканки і супу-пюре

26 Вересня 2022, 09:50
Анна Голішевська Редакторка сайту
Страви з гарбуза
Джерело: Unsplash

Ніжну запіканку і ароматний суп-пюре із гарбуза можна приготувати без особливих кулінарних навичок.

Особливо восени, коли гарбуз легко дістати у будь-якому супермаркеті або магазині.

Як і що можна приготувати з гарбуза – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

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Що приготувати з гарбуза: покроковий рецепт запіканки

Фото – Unsplash

Інгредієнти:

  • гарбуз – 500 г;
  • сир – 200 г;
  • манна крупа – 100 г;
  • молоко – 250 мл;
  • цукор – 150 г;
  • яйце – 3 шт;
  • вершкове масло – 15 г.

Приготування:

  1. Спочатку нарізати гарбуз на невеликі шматочки і відварити їх у підсоленій воді впродовж 15 хв.
  2. Злийте воду та блендером перебийте гарбуз до однорідної маси.
  3. Зваріть манку на молоці (на 250 мл молока – 1 ст. манки).
  4. Додайте її, цукор, яйця та сир у суміш із гарбуза.
  5. Вінчиком збивайте майбутню запіканку до однорідної маси.
  6. Формочку для запікання змастіть вершковим маслом і посипте манкою.
  7. Залийте у неї суміш.
  8. Ставимо в духовку на 180 градусів на 30 хв.

Що приготувати з гарбуза: покроковий рецепт супу-пюре

Фото – Unsplash

Інгредієнти:

  • гарбуз – 800 г;
  • часник – 4 зубчики;
  • розмарин – 3 гілки;
  • вода – 300 мл;
  •  пармезан – 70 г;
  • молоко – 350 мл;
  • олія – 2 ст. л.;
  • дрібка солі;
  • чорний свіжомелений перець до смаку.

Приготування:

  1. Спершу потрібно порізати гарбуз великими шматками.
  2. Викладіть його на деко і додайте часник і розмарин.
  3. Полийте олією та додайте сіль.
  4. Накрийте фольгою форму для запікання і ставте в духовку (180 градусів) на 40 хв.
  5. Дістаньте гарбуз із духовки і заберіть розмарин.
  6. Перебийте у блендері до стану пюре.
  7. Додайте у цю суміш молоко та сіль.

Смачного!

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