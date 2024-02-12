Кексы, эти маленькие кондитерские вкусности, воплощают в себе всю прелесть домашнего уюта и быстроту приготовления. Изысканно ароматные, сочные и нежные, они неизменно порадуют своим вкусом и текстурой.
Рецепт кексов на молоке быстрый и доступный. В тесто, чтобы кексы получились пышные и аппетитные, добавим разрыхлитель.
Кроме того, кексы могут стать прекрасным творческим полем для экспериментов. В тесто можно добавить нарезанный кусочками шоколад, измельченные орехи или сухофрукты, немного цедры лимона или ягоды по вкусу.
Новый рецепт шоколадной глазури для украшения кекса, тортов, пирожных и другой выпечки здесь.
Наполним дом ароматом этой замечательной выпечки?
Как приготовить кексы на молоке в духовке
Если у вас нет разрыхлителя, замените его содой. Для ниже перечисленного количества ингредиентов нужно взять 0,5 ч. л. соды (перед тем как добавлять в тесто, ее надо погасить в 1 ч. л. сока лимона или яблочного уксуса).
Ингредиенты:
- молоко 2,5-2,3% – 80 мл
- яйца – 2 шт.
- мука – 150 г
- сливочное масло или маргарин – 40 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- сахар – 100 г
- ванильный сахар – 0,5 ч. л.
- сок лимона – 1 ч. л.
- растительное масло – для смазывания формочек
Пошаговый рецепт кексов на молоке:
- Муку соединяем и перемешиваем с разрыхлителем и ванильным сахаром.
- Яйца хорошо взбиваем венчиком с сахаром.
- Во взбитые с сахаром яйца добавляем мучную смесь и вливаем сок лимона, перемешиваем.
- В теплое молоко добавляем растопленное сливочное масло или маргарин.
- Молочную смесь, постоянно помешивая, добавляем в тесто.
- Формочки для кексов смазываем маслом и распределяем тесто (примерно на 2/3 формочек).
- Кексы выпекаем в духовке при 180°С около 25 минут. Время приготовления зависит от размера формочек.
- Готовые изделия немного охлаждаем, а затем вынимаем из формочек.
Пышные кексы на молоке готовы. Украшаем – и приятного чаепития!
Бумажные формы – идеальный вариант для удобного приготовления кексов. Если они у вас есть – формочки не смазывайте растительным маслом, а просто поместите в них бумажные заготовки и вылейте тесто.
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