Кексы, эти маленькие кондитерские вкусности, воплощают в себе всю прелесть домашнего уюта и быстроту приготовления. Изысканно ароматные, сочные и нежные, они неизменно порадуют своим вкусом и текстурой.

Рецепт кексов на молоке быстрый и доступный. В тесто, чтобы кексы получились пышные и аппетитные, добавим разрыхлитель.

Кроме того, кексы могут стать прекрасным творческим полем для экспериментов. В тесто можно добавить нарезанный кусочками шоколад, измельченные орехи или сухофрукты, немного цедры лимона или ягоды по вкусу.

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Как приготовить кексы на молоке в духовке

Если у вас нет разрыхлителя, замените его содой. Для ниже перечисленного количества ингредиентов нужно взять 0,5 ч. л. соды (перед тем как добавлять в тесто, ее надо погасить в 1 ч. л. сока лимона или яблочного уксуса).

Ингредиенты:

молоко 2,5-2,3% – 80 мл

яйца – 2 шт.

мука – 150 г

сливочное масло или маргарин – 40 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

сахар – 100 г

ванильный сахар – 0,5 ч. л.

сок лимона – 1 ч. л.

растительное масло – для смазывания формочек

Пошаговый рецепт кексов на молоке:

Муку соединяем и перемешиваем с разрыхлителем и ванильным сахаром. Яйца хорошо взбиваем венчиком с сахаром. Во взбитые с сахаром яйца добавляем мучную смесь и вливаем сок лимона, перемешиваем. В теплое молоко добавляем растопленное сливочное масло или маргарин. Молочную смесь, постоянно помешивая, добавляем в тесто. Формочки для кексов смазываем маслом и распределяем тесто (примерно на 2/3 формочек). Кексы выпекаем в духовке при 180°С около 25 минут. Время приготовления зависит от размера формочек. Готовые изделия немного охлаждаем, а затем вынимаем из формочек.

Пышные кексы на молоке готовы. Украшаем – и приятного чаепития!

Бумажные формы – идеальный вариант для удобного приготовления кексов. Если они у вас есть – формочки не смазывайте растительным маслом, а просто поместите в них бумажные заготовки и вылейте тесто.

Фото: Depositphotos.com