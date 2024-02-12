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Кексы на молоке: рецепт в духовке

12 февраля 2024, 15:28
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Кекси на молоці

Кексы, эти маленькие кондитерские вкусности, воплощают в себе всю прелесть домашнего уюта и быстроту приготовления. Изысканно ароматные, сочные и нежные, они неизменно порадуют своим вкусом и текстурой.

Рецепт кексов на молоке быстрый и доступный. В тесто, чтобы кексы получились пышные и аппетитные, добавим разрыхлитель.

Кроме того, кексы могут стать прекрасным творческим полем для экспериментов. В тесто можно добавить нарезанный кусочками шоколад, измельченные орехи или сухофрукты, немного цедры лимона или ягоды по вкусу.

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Как приготовить кексы на молоке в духовке

Если у вас нет разрыхлителя, замените его содой. Для ниже перечисленного количества ингредиентов нужно взять 0,5 ч. л. соды (перед тем как добавлять в тесто, ее надо погасить в 1 ч. л. сока лимона или яблочного уксуса).

Ингредиенты:

  • молоко 2,5-2,3% – 80 мл
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 150 г
  • сливочное масло или маргарин – 40 г
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • сахар – 100 г
  • ванильный сахар – 0,5 ч. л.
  • сок лимона – 1 ч. л.
  • растительное масло – для смазывания формочек

Пошаговый рецепт кексов на молоке:

  1. Муку соединяем и перемешиваем с разрыхлителем и ванильным сахаром.
  2. Яйца хорошо взбиваем венчиком с сахаром.
  3. Во взбитые с сахаром яйца добавляем мучную смесь и вливаем сок лимона, перемешиваем.
  4. В теплое молоко добавляем растопленное сливочное масло или маргарин.
  5. Молочную смесь, постоянно помешивая, добавляем в тесто.
  6. Формочки для кексов смазываем маслом и распределяем тесто (примерно на 2/3 формочек).
  7. Кексы выпекаем в духовке при 180°С около 25 минут. Время приготовления зависит от размера формочек.
  8. Готовые изделия немного охлаждаем, а затем вынимаем из формочек.

Пышные кексы на молоке готовы. Украшаем – и приятного чаепития!

Бумажные формы – идеальный вариант для удобного приготовления кексов. Если они у вас есть – формочки не смазывайте растительным маслом, а просто поместите в них бумажные заготовки и вылейте тесто.

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Фото: Depositphotos.com

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