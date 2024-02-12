Кекси, ці маленькі кондитеські дива, втілюють у собі всю красу домашнього затишку і швидкості приготування. Вишукано ароматні, соковиті та ніжні, вони незмінно порадують своїм смаком і текстурою.

Рецепт кексів на молоці швидкий та доступний. У тісто, щоб кекси вийшли пишні та апетитні, додамо розпушувач.

Крім того, кекси можуть стати прекрасним творчим полем для експериментів. У тісто можна додати нарізаний шматочками шоколад, подрібнені горіхи або сухофрукти, трохи цедри лимона або ягоди до смаку.

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Як приготувати кекси на молоці в духовці

Якщо у вас немає розпушувача, замініть його содою. Для нижче перерахованої кількості інгредієнтів потрібно взяти 0,5 ч. л. соди (перед тим як додавати у тісто, її треба погасити в 1 ч. л. соку лимона або яблучного оцту).

Інгредієнти:

борошно – 150 г

яйця – 2 шт.

молоко 2,5-2,3% – 80 мл

вершкове масло або маргарин – 40 г

розпушувач – 1 ч. л.

цукор – 100 г

ванільний цукор – 0,5 ч. л.

сік лимона – 1 ч. л.

олія – для змащення формочок

Покроковий рецепт кексів на молоці:

Борошно поєднуємо і перемішуємо з розпушувачем і ванільним цукром. Яйця гарно збиваємо вінчиком з цукром. У збиті з цукром яйця додаємо борошняну суміш і вливаємо сік лимона, перемішуємо. В тепле молоко додаємо розтоплене вершкове масло або маргарин. Молочну суміш, постійно помішуючи, додаємо в тісто. Формочки для кексів змащуємо олією і розподіляємо тісто (приблизно на 2/3 формочок). Кекси випікаємо у духовці за 180°С близько 25 хвилин. Час приготування залежить від розміру формочок. Готові вироби трохи охолоджуємо, а потім виймаємо з формочок.

Пишні кекси на молоці готові. Прикрашаємо – і смачного чаювання!

Паперові форми – ідеальний варіант для зручного приготування кексів. Якщо вони у вас є – формочки не змащуйте олією, а просто помістіть в них паперові заготовки та вилийте тісто.

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