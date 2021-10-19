Вступая в новые отношения, будьте готовы к тому, что любимый человек спросит, сколько сексуальных партнеров было у вас до него. Тем не менее, мы не имеем право обсуждать и диктовать друг другу нормы сексуальной жизни. Интим должен происходить у двух людей, которые имеют чувства. Психолог, сексолог реалити Эксы Наталья Ежова пояснила, нормально ли часто менять сексуальных партнеров.

— Интим и секс — это то, чем не должны размениваться партнеры, — говорит Наталья.

По ее словам, не стоит спать со всеми подряд. Ведь это забирает наш ресурс и энергию. Интим создан для удовольствия и продолжения рода.

Единого количества сексуальных партнеров, которое приемлемо для всех — нет. Это просто число, оно не может быть правильным или неправильным.

— Лично я считаю, что у женщины должно быть партнеров не больше, чем пальцев на руке, — говорит психолог.

Следовательно, не надо чувствовать вину, если у вас больше партнеров. Это личное дело каждой. Секс — это ценность, которая должна быть в отношениях.

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