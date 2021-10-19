Вступаючи у нові стосунки, будьте готові до того, що кохана людина запитає, скільки сексуальних партнерів було у вас до неї. Проте, ми не маємо права обговорювати та диктувати одне одному норми сексуального життя. Інтим має відбуватися у двох людей, які мають почуття. Психолог, сексолог реаліті Екси Наталія Єжова пояснила, чи нормально часто змінювати сексуальних партнерів.

– Інтим та секс – це те, чим не мають розмінюватися партнери, – каже Наталія.

За її словами, не варто спати з усіма підряд. Адже це забирає наш ресурс та енергію. Інтим створений для задоволення та продовження роду.

Єдиної кількості сексуальних партнерів, яка прийнятна для всіх – немає. Це просто число, воно не може бути правильним чи неправильним.

– Особисто я вважаю, що в жінки має бути партнерів не більше, ніж пальців на руці, – каже психолог.

Отже, не треба відчувати провину, якщо у вас більше партнерів. Це особиста справа кожної. Секс – це цінність, яка має бути у стосунках.

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