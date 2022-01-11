Согласно опубликованному исследованию, использование оливкового масла вместо маргарина, сливочного масла или других насыщенных жиров может защитить вас от смерти от рака, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, деменции и других болезней.

– Это комбинация уменьшения количества насыщенных жиров и увеличения количества мононенасыщенных жиров, содержащихся в оливковом масле, – сказал доктор Говард Левайн, главный медицинский редактор Harvard Health Publishing.

Результат состоит в том, чтобы использовать оливковое масло всякий раз, когда вы можете заменить насыщенные жиры во время приготовления пищи или в заправках для салатов.

Исследователи проанализировали питание людей-участников, а затем сравнили результаты диеты с записями о заболеваниях и смертности этих людей со временем.

Мужчины и женщины, заменившие чуть больше двух чайных ложек (10 г) маргарина, сливочного масла, майонеза или молочного жира таким же количеством оливкового масла, имели на 34% ниже общий риск смерти, чем люди, которые употребляли мало или совсем не употребляли оливковое масло.

— Это первое долгосрочное исследование по оливковому маслу и смертности, включавшее более 90 тыс. участников в течение 30 лет, проведенное среди американского населения. Предыдущие исследования проводились среди населения Средиземноморья и Европы, где потребление оливкового масла больше, – сообщила старший научный сотрудник Гарвардского университета Марта Гуаш Ферре.

Результаты исследователей подтверждают, что и в дальнейшем следует рекомендовать замену насыщенных и животных жиров ненасыщенными растительными маслами, такими как оливковое, для предотвращения преждевременной смерти.

Люди, которые сообщили, что употребляли наибольшее количество оливкового масла, имели на 19% ниже риск смерти от сердечных заболеваний, на 17% ниже риск смерти от рака, на 29% — от нейродегенеративных заболеваний и на 18% — от респираторных. заболеваний по сравнению с теми, кто никогда или редко употреблял оливковое масло вместо насыщенных жиров.