Згідно з опублікованим дослідженням, використання оливкової олії замість маргарину, вершкового масла або інших насичених жирів може захистити вас від смерті від раку, серцево-судинних і респіраторних захворювань, деменції та інших захворювань.

– Це комбінація зменшення кількості насичених жирів і збільшення кількості мононенасичених жирів, що містяться в оливковій олії, – сказав доктор Говард Левайн, головний медичний редактор Harvard Health Publishing.

Результат полягає в тому, щоб використовувати оливкову олію щоразу, коли ви можете замінити насичені жири під час приготування їжі або в заправках для салатів.

У дослідженні проаналізовано харчування людей-учасників, а потім дослідники порівняли результати дієти з записами про захворювання та смертність цих людей із часом.

Чоловіки та жінки, які замінили трохи більше двох чайних ложок (10 г) маргарину, вершкового масла, майонезу або молочного жиру такою ж кількістю оливкової олії, мали на 34% нижчий загальний ризик смерті, ніж люди, які вживали мало або зовсім не вживали оливкової олії.

– Це перше довгострокове дослідження, що охоплювало понад 90 тис. учасників протягом 30 років, проведене серед американського населення щодо оливкової олії та смертності. Попередні дослідження проводилися серед населення Середземномор’я та Європи, де споживання оливкової олії вище, – повідомила старший науковий співробітник Гарвардського університету Марта Гуаш-Ферре.

Результати дослідників підтверджують, що й надалі потрібно рекомендувати заміну насичених і тваринних жирів ненасиченими рослинними оліями, такими як оливкова, для запобігання передчасної смерті.

Люди, які повідомили, що вживали найвищий рівень оливкової олії, мали на 19% нижчий ризик смерті від серцевих захворювань, на 17% нижчий ризик смерті від раку, на 29% – від нейродегенеративних захворювань і на 18% – від респіраторних захворювань порівняно з тими, хто рідко або ніколи не вживав оливкову олію замість насичених жирів.