Крем-суп из брокколи: как приготовить вкусное и полезное блюдо

Поговорим о нежном крем-супе из брокколи – вкусном и полезном первом блюде, которое придает энергии и радует своим заманчивым видом.

Сначала немножко о брокколи. Это тот зеленый капустный герой, который всегда на первом месте, когда речь идет о здоровье. Она поддерживает нашу нервную систему, обладает антиоксидантными свойствами и богата витаминами.

Итак, делимся рецептом крем-супа из брокколи. Готовится он очень просто и быстро.

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И если вы еще не очень уважаете этот овощ, то этот суп точно изменит ваше мнение о нем!

Как приготовить крем-суп из брокколи

Если хотите приготовить это блюдо без сливок, на рекомендуемое количество продуктов возьмите 1 л бульона.

Ингредиенты:

брокколи (можно замороженная) – 400 г

луковица репчатая или белая – 1 шт.

морковка (небольшая) – 1 шт.

сливочное масло – 1 ст. л.

бульон куриный или овощной – 500 мл

сливки (не жирные) – 200 мл

соль, черный молотый и белый перец – по вкусу

сухарики и зелень для подачи – по вкусу

Крем-суп из брокколи – рецепт:

Почищенную луковицу и морковь нарезаем кубиками и обжариваем на сливочном масле до полуготовности. В бульон выкладываем нарезанную капусту и готовим после закипания 10 минут. Добавляем жареные лук с морковью, все специи и готовим 5 минут. Процеживаем через дуршлаг и взбиваем овощи блендером. Перекладываем их в кастрюлю с бульоном, доводим до кипения. Затем вливаем сливки, еще раз доводим до кипения, солим.

Разливаем аппетитный крем-суп из брокколи по тарелкам. Украшаем зеленью и сухариками. Приятного аппетита!

Этот суп будет иметь более насыщенный вкус, если добавить немного (50-80 г) плавленого сыра.

Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.