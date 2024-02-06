Крем-суп из брокколи: как приготовить вкусное и полезное блюдо

Поговорим о нежном крем-супе из брокколи – вкусном и полезном первом блюде, которое придает энергии и радует своим заманчивым видом.
Сначала немножко о брокколи. Это тот зеленый капустный герой, который всегда на первом месте, когда речь идет о здоровье. Она поддерживает нашу нервную систему, обладает антиоксидантными свойствами и богата витаминами.
Итак, делимся рецептом крем-супа из брокколи. Готовится он очень просто и быстро.
И если вы еще не очень уважаете этот овощ, то этот суп точно изменит ваше мнение о нем!
Как приготовить крем-суп из брокколи
Если хотите приготовить это блюдо без сливок, на рекомендуемое количество продуктов возьмите 1 л бульона.
Ингредиенты:
- брокколи (можно замороженная) – 400 г
- луковица репчатая или белая – 1 шт.
- морковка (небольшая) – 1 шт.
- сливочное масло – 1 ст. л.
- бульон куриный или овощной – 500 мл
- сливки (не жирные) – 200 мл
- соль, черный молотый и белый перец – по вкусу
- сухарики и зелень для подачи – по вкусу
Крем-суп из брокколи – рецепт:
- Почищенную луковицу и морковь нарезаем кубиками и обжариваем на сливочном масле до полуготовности.
- В бульон выкладываем нарезанную капусту и готовим после закипания 10 минут.
- Добавляем жареные лук с морковью, все специи и готовим 5 минут.
- Процеживаем через дуршлаг и взбиваем овощи блендером.
- Перекладываем их в кастрюлю с бульоном, доводим до кипения.
- Затем вливаем сливки, еще раз доводим до кипения, солим.
Разливаем аппетитный крем-суп из брокколи по тарелкам. Украшаем зеленью и сухариками. Приятного аппетита!
Этот суп будет иметь более насыщенный вкус, если добавить немного (50-80 г) плавленого сыра.
Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.