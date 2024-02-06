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Крем-суп из брокколи: как приготовить вкусное и полезное блюдо

6 февраля 2024, 16:00
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Крем суп із броколі

Поговорим о нежном крем-супе из брокколи – вкусном и полезном первом блюде, которое придает энергии и радует своим заманчивым видом.

Сначала немножко о брокколи. Это тот зеленый капустный герой, который всегда на первом месте, когда речь идет о здоровье. Она поддерживает нашу нервную систему, обладает антиоксидантными свойствами и богата витаминами.

Итак, делимся рецептом крем-супа из брокколи. Готовится он очень просто и быстро.

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И если вы еще не очень уважаете этот овощ, то этот суп точно изменит ваше мнение о нем!

Как приготовить крем-суп из брокколи

Если хотите приготовить это блюдо без сливок, на рекомендуемое количество продуктов возьмите 1 л бульона.

Ингредиенты:

  • брокколи (можно замороженная) – 400 г
  • луковица репчатая или белая – 1 шт.
  • морковка (небольшая) – 1 шт.
  • сливочное масло – 1 ст. л.
  • бульон куриный или овощной – 500 мл
  • сливки (не жирные) – 200 мл
  • соль, черный молотый и белый перец – по вкусу
  • сухарики и зелень для подачи – по вкусу

Крем-суп из брокколи – рецепт:

  1. Почищенную луковицу и морковь нарезаем кубиками и обжариваем на сливочном масле до полуготовности.
  2. В бульон выкладываем нарезанную капусту и готовим после закипания 10 минут.
  3. Добавляем жареные лук с морковью, все специи и готовим 5 минут.
  4. Процеживаем через дуршлаг и взбиваем овощи блендером.
  5. Перекладываем их в кастрюлю с бульоном, доводим до кипения.
  6. Затем вливаем сливки, еще раз доводим до кипения, солим.

Разливаем аппетитный крем-суп из брокколи по тарелкам. Украшаем зеленью и сухариками. Приятного аппетита!

Этот суп будет иметь более насыщенный вкус, если добавить немного (50-80 г) плавленого сыра.

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Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.

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