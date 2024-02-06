Крем-суп із броколі: як приготувати смачну та корисну страву

Поговорімо про ніжний крем-суп із броколі – смачну і корисну першу страву, яка додає енергії та тішить своїм привабливим виглядом.

Спершу трошки про броколі. Це той зелений капустяний герой, який завжди на першому місці, коли йдеться про здоров’я. Він підтримує нашу нервову систему, має антиоксидантні властивості та багатий вітамінами.

Отож, ділимося рецептом крем-супу з броколі. Готується він дуже просто і швидко.

Зараз дивляться

І якщо ви ще не дуже шануєте цей овоч, то цей суп точно змінить вашу думку про нього!

Як приготувати крем-суп із броколі

Якщо хочете приготувати цю страву без вершків, на рекомендовану кількість продуктів візьміть 1 л бульйону.

Інгредієнти:

броколі (можна заморожена) – 400 г

цибулина ріпчаста або біла – 1 шт.

морквина (невелика) – 1 шт.

вершкове масло – 1 ст. л.

бульйон курячий або овочевий – 500 мл

вершки (не жирні) – 200 мл

сіль, чорний мелений та білий перець – до смаку

сухарики та зелень для подачі – до смаку

Крем-суп із броколі – рецепт:

Почищену цибулину та моркву нарізаємо кубиками і смажимо на вершковому маслі до напівготовності. У бульйон викладаємо нарізану капусту і готуємо після закипання 10 хвилин. Додаємо смажені овочі, усі спеції та готуємо 5 хвилин. Проціджуємо через друшляк і збиваємо овочі блендером. Перекладаємо їх у каструлю з бульйоном, доводимо до кипіння. Потім вливаємо вершки, ще раз доводимо до кипіння, солимо.

Розливаємо апетитний крем-суп з броколі по тарілках. Прикрашаємо зеленню та сухариками. Смачного!

Цей суп буде мати більш насичений смак, якщо додати трохи (50-80 г) плавленого сиру.

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.