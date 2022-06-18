Дрібно наріжте цибулю, моркву, перець чилі та часник. У сотейнику обсмажте овочі, поки цибуля не стане м’якою. Далі додайте сочевицю та обсмажте ще протягом однієї хвилини. До овочів і сочевиці влийте томатний сік і воду. Все разом доведіть до кипіння і варіть до готовності сочевиці, приблизно 15-20 хвилин.