Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Їжа

Крем-суп із сочевиці: смак середземномор’я

18 Червня 2022, 19:42
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
крем-суп
Джерело: Depositphotos

Страви турецького середземномор’я легкі у виконанні, і при цьому дуже смачні. Шеф Євген Клопотенко пропонує рецепт крем-супу з сочевиці та кінзи. Готується не більше 30 хвилин і має незвичайний смак.

Інгредієнти

Помийте порей, моркву, кінзу та часник та просушіть на паперовому рушнику. Переберіть та промийте під струменем води сочевицю.

Зараз дивляться

Дрібно наріжте цибулю, моркву, перець чилі та часник. У сотейнику обсмажте овочі, поки цибуля не стане м’якою. Далі додайте сочевицю та обсмажте ще протягом однієї хвилини. До овочів і сочевиці влийте томатний сік і воду. Все разом доведіть до кипіння і варіть до готовності сочевиці, приблизно 15-20 хвилин.

Читайте також:
перловая кашаПерловка буде смачнющою, якщо додати прянощі або імбир – Клопотенко

Коли сочевиця відвариться, перебийте суміш блендером до однорідного стану, додайте до готового крем-супу сіль, сік лимона, паприку, кінзу до смаку та перемішайте.

Джерело: Євген Клопотенко

Теги
Кулінарні рецепти
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь