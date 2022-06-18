Страви турецького середземномор’я легкі у виконанні, і при цьому дуже смачні. Шеф Євген Клопотенко пропонує рецепт крем-супу з сочевиці та кінзи. Готується не більше 30 хвилин і має незвичайний смак.
Інгредієнти
Помийте порей, моркву, кінзу та часник та просушіть на паперовому рушнику. Переберіть та промийте під струменем води сочевицю.
Дрібно наріжте цибулю, моркву, перець чилі та часник. У сотейнику обсмажте овочі, поки цибуля не стане м’якою. Далі додайте сочевицю та обсмажте ще протягом однієї хвилини. До овочів і сочевиці влийте томатний сік і воду. Все разом доведіть до кипіння і варіть до готовності сочевиці, приблизно 15-20 хвилин.
Коли сочевиця відвариться, перебийте суміш блендером до однорідного стану, додайте до готового крем-супу сіль, сік лимона, паприку, кінзу до смаку та перемішайте.
Джерело: Євген Клопотенко