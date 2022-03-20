Чомусь перлову кашу у нас не люблять. Вона вважається чимось третьосортним. А колись каша з перлової крупи називалася панською і була доступна всім. Навіть назва у неї вишукана – перлова, тому що зварені зерна схожі на річкові перли.

Були часи, коли перловкою годували солдат в армії. Люди думають, шо це через низьку ціну крупи, а насправді тому, що саме ця каша дає багато енергії. У її складі є вітаміни В і В6, які допомагають мозку працювати, марганець – відчувати себе щасливим і бадьорим протягом дня, заспокоює нервову систему і клітковина, яка надовго дає відчуття ситості.

З чого роблять перли для каші

Перлова крупа – це відшліфовані маленькі зерна ячменю. Каша з них – хороший сніданок. Її можна готувати на молоці або робити солодкий варіант із корицею, родзинками, горіхами й яблуками. Але є нюанс, підкреслює шеф Євген Клопотенко: перші 15 хвилин крупу потрібно варити на воді, потім злити, додати молоко й готувати вже до готовності.

Розсипчасту перлову крупу можна приготувати в каструлі, мультиварці, скороварці й навіть мікрохвильовці.

Поради від Євгена Клопотенка.

Замочування. Перловку попередньо замочують на 1-3 години, щоб скоротити час її приготування. Якщо замочити більш, ніж на 3 години, при варінні крупа не вийде розсипчастою: всередині сира, а зовнішні вже буде рваною. Після замочування необхідно злити воду і ще раз промити.

Готування. Перловку можна заливати окропом і холодною водою у співвідношенні 1:3, але варити на повільному вогні до готовності – це приблизно 30-45 хвилин. Ця крупа не повинна бути м’якою, а пружною – тоді точно ідеально приготувалася.

Плюс спеції. Смак перловки універсальний, тому кашу можна робити, як солодкою, так і солоною. Ця крупа добре поєднується з чорним меленим перцем, часником, лавровим листом, копченою меленою паприкою, будь-якими прянощами, куркумою, імбиром і навіть соєвим соусом. В останньому варіанті може пропасти фірмовий горіховий аромат перлової крупи, але вийде точно смачно.

Смажимо, а потім варимо. З перловкою можна експериментувати, наприклад, зробити ароматне масло: розігріти масло на сковорідці, додати пару зубчиків часнику, через пару хвилин часник вийняти, додати перловку й трохи обсмажити, залити водою, накрити кришкою та готувати до готовності.

Джерело: Євген Клопотенко