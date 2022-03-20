Почему-то перловую кашу у нас не любят. Она считается чем-то третьесортным. А когда-то каша из перловой крупы называлась барской и была доступна всем. Даже название у нее изысканное – жемчужная (перловая), потому что сваренные зерна похожи на речной жемчуг.

Было время, когда перловкой кормили солдат в армии. Люди думают, что это из-за низкой цены крупы, а на самом деле потому, что именно эта каша дает много энергии. В ее составе есть витамины В и В6, которые помогают мозгу работать, марганец – чувствовать себя счастливым и бодрым в течение дня, успокаивает нервную систему и клетчатку, которая надолго дает ощущение сытости.

Из чего делают жемчуг для каши

Жемчужная крупа – это отшлифованные маленькие зерна ячменя. Каша из них – хороший завтрак. Ее можно готовить на молоке или делать сладкий вариант с корицей, изюмом, орехами и яблоками. Но есть нюанс, подчеркивает шеф Евгений Клопотенко: первые 15 минут крупу нужно варить на воде, потом слить, добавить молоко и готовить уже до готовности.

Рассыпчатую жемчужную крупу можно приготовить в кастрюле, мультиварке, скороварке и даже микроволновке.

Советы от Евгения Клопотенко

Замачивание. Перловку предварительно замачивают на 1-3 часа, чтобы сократить время ее приготовления. Если замочить более чем на 3 часа, при варке крупа не получится рассыпчатой: внутри сыра, а наружные уже будет рваной. После замачивания нужно слить воду и еще раз промыть.

Приготовление. Перловку можно заливать крутым кипятком и холодной водой в соотношении 1:3, но варить на медленном огне до готовности – это примерно 30-45 минут. Эта крупа не должна быть мягкой, а упругой – тогда точно идеально приготовилась.

Плюс специи. Вкус перловки универсален, поэтому кашу можно делать как сладкой, так и соленой. Эта крупа хорошо сочетается с черным молотым перцем, чесноком, лавровым листом, копченой молотой паприкой, любой пряностью, куркумой, имбирем и даже соевым соусом. В последнем варианте может пропасть фирменный ореховый аромат перловой крупы, но получится точно вкусно.

Жарим, а потом варим. С перловкой можно экспериментировать, например сделать ароматное масло: разогреть масло на сковороде, добавить пару зубчиков чеснока, через пару минут чеснок вынуть, добавить перловку и немного обжарить, залить водой, накрыть крышкой и готовить до готовности.

Источник: Евгений Клопотенко