Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Еда

И еда, и уют. Клопотенко рассказал, какой хлеб можно приготовить во время войны

16 марта 2022, 10:07
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
И еда, и уют. Клопотенко рассказал, какой хлеб можно приготовить во время войны
Источник: Dreamstime

В некоторых украинских городах может быть дефицит хлеба из-за войны. Однако паниковать не нужно, этот продукт можно легко приготовить самостоятельно. Главное, иметь ингредиенты и желание. Кроме того, это хороший способ отвлечься в тяжелой обстановке.

Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, какой хлеб можно приготовить дома.

  • Хлеб на дрожжах

Он содержит смесь пшеничной и ржаной муки, дрожжи и щепотку сухой ромашки. Ее можно заменить зернами тмина, куркумой, семенами льна, грецким орехом. Это придаст хлебу питательности и пользы.

  • Украинский хлеб

В его основе — мука из пророщеного ржаного зерна и солод. Он наполнит дом ароматом и атмосферой уюта в это сложное время.

  • Ржаной хлеб с конопляной мукой

Выпечка с сочетанием пшеничной, ржаной и конопляной муки будет не только питательной, но и полезной из-за более низкого гликемического индекса.

Читайте также:
консервиЧто взять с собой в дорогу из продуктов при эвакуации – советы врача-диетолога
  • Овсяный хлеб с тмином

Еще один более диетический вариант хлеба. Кроме того, он содержит клетчатку. А тмин и подсолнечное масло гарантируют ему первое место среди поклонников ЗОЖ.

  • Кукурузный хлеб

Для разнообразия можно приготовить хлеб из кукурузной муки. Выпечка получается легкой, пышной и рассыпчатой. Также також хлеб долго не портится и не черствеет.

Источник: Клопотенко

Теги
Евгений Клопотенко , Війна в Україні , здорова їжа , Рецепти , Хлеб
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь