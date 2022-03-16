В некоторых украинских городах может быть дефицит хлеба из-за войны. Однако паниковать не нужно, этот продукт можно легко приготовить самостоятельно. Главное, иметь ингредиенты и желание. Кроме того, это хороший способ отвлечься в тяжелой обстановке.
Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, какой хлеб можно приготовить дома.
- Хлеб на дрожжах
Он содержит смесь пшеничной и ржаной муки, дрожжи и щепотку сухой ромашки. Ее можно заменить зернами тмина, куркумой, семенами льна, грецким орехом. Это придаст хлебу питательности и пользы.
- Украинский хлеб
В его основе — мука из пророщеного ржаного зерна и солод. Он наполнит дом ароматом и атмосферой уюта в это сложное время.
- Ржаной хлеб с конопляной мукой
Выпечка с сочетанием пшеничной, ржаной и конопляной муки будет не только питательной, но и полезной из-за более низкого гликемического индекса.
- Овсяный хлеб с тмином
Еще один более диетический вариант хлеба. Кроме того, он содержит клетчатку. А тмин и подсолнечное масло гарантируют ему первое место среди поклонников ЗОЖ.
- Кукурузный хлеб
Для разнообразия можно приготовить хлеб из кукурузной муки. Выпечка получается легкой, пышной и рассыпчатой. Также також хлеб долго не портится и не черствеет.
Источник: Клопотенко