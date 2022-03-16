У деяких українських містах може бути дефіцит хліба через війну. Однак панікувати не потрібно, цей продукт можна легко приготувати самостійно. Головне, мати інгредієнти та бажання. Крім того, це хороший спосіб відволіктися у складній ситуацій.

Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, який хліб можна приготувати вдома.

Хліб на дріжджах

Він містить суміш пшеничного та житнього борошна, дріжджі та щіпку сухої ромашки. Її можна замінити зернами кмину, куркумою, насінням льону, волоським горіхом. Це надасть хлібу поживності та користі.

Український хліб

В його основі – борошно з пророщеного житнього зерна та солод. Він наповнить будинок ароматом та атмосферою затишку у цей складний час.

Житній хліб з конопляним борошном

Випічка з поєднанням пшеничного, житнього та конопляного борошна буде не лише поживною, а й корисною через нижчий глікемічний індекс.

Вівсяний хліб із кмином

Ще один дієтичний варіант хліба. Крім того, він містить клітковину. А кмин і олія гарантують йому перше місце серед шанувальників ЗОЖ.

Кукурудзяний хліб

Для різноманітності можна приготувати хліб із кукурудзяного борошна. Випічка виходить легкою, пишною та розсипчастою. Також хліб довго не псується і не черствіє.

Джерело: Клопотенко