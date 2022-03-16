Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Їжа

І їжа, і затишок. Клопотенко розповів, який хліб можна приготувати вдома під час війни

16 Березня 2022, 10:07
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
І їжа, і затишок. Клопотенко розповів, який хліб можна приготувати вдома під час війни
Джерело: Dreamstime

У деяких українських містах може бути дефіцит хліба через війну. Однак панікувати не потрібно, цей продукт можна легко приготувати самостійно. Головне, мати інгредієнти та бажання. Крім того, це хороший спосіб відволіктися у складній ситуацій.

Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, який хліб можна приготувати вдома.

  • Хліб на дріжджах

Він містить суміш пшеничного та житнього борошна, дріжджі та щіпку сухої ромашки. Її можна замінити зернами кмину, куркумою, насінням льону, волоським горіхом. Це надасть хлібу поживності та користі.

  • Український хліб

В його основі – борошно з пророщеного житнього зерна та солод. Він наповнить будинок ароматом та атмосферою затишку у цей складний час.

  • Житній хліб з конопляним борошном

Випічка з поєднанням пшеничного, житнього та конопляного борошна буде не лише поживною, а й корисною через нижчий глікемічний індекс.

Читайте також:
консервиЩо взяти із собою в дорогу з харчів під час евакуації – поради лікаря-дієтолога
  • Вівсяний хліб із кмином

Ще один дієтичний варіант хліба. Крім того, він містить клітковину. А кмин і олія гарантують йому перше місце серед шанувальників ЗОЖ.

  • Кукурудзяний хліб

Для різноманітності можна приготувати хліб із кукурудзяного борошна. Випічка виходить легкою, пишною та розсипчастою. Також хліб довго не псується і не черствіє.

Джерело: Клопотенко

Теги
Євген Клопотенко , Війна в Україні , здорова їжа , Рецепти , Хліб
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь