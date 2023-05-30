Кускус – крупа, которая хорошо сочетается со многими продуктами. Например, с рыбой, овощами, фруктами, орехами и приправами.
Но многие любят есть кускус именно с курицей, так как такое блюдо очень простое, вкусное и быстрое в приготовлении. Как приготовить кускус с курицей в сливочном соусе – читайте в материале.
Кускус с курицей в сливочном соусе: рецепт приготовления пошагово
Ингредиенты:
- куриная грудка – 1 шт;
- сливки – 150 г;
- бульон или вода – 250 мл;
- лук репчатый – 1 шт;
- грибы шампиньоны – 200 г;
- мука – 3 ст.л;
- масло растительное – 3 ст.л;
- соль и перец – по вкусу;
- корень петрушки – 1 шт;
- кускус – 1 стакан.
Способ приготовления:
- В первую очередь отделите куриное филе от костей и нарежьте на кусочки. Обваляйте филе в муке.
- Насыпьте кускус в миску и залейте кипятком в пропорции 1 к 2. Накройте крышкой и оставьте на некоторое время.
- Пока кускус распарится и впитает всю жидкость, возьмите сковороду и обжарьте лук в небольшом количестве растительного масла.
- В другом казане на разогретом масле жарьте филе.
- Добавьте к луку грибы и жарьте до тех пор, пока грибы не потеряют половину объема.
- Добавьте грибы с луком в казан к куриному филе, влейте кипяток или бульон.
- Добавьте мелко нарезанный корень петрушки, соль и перец. Закройте крышкой и тушите 20 минут.
- Через указанное время добавьте сливки и тушите еще минут 10.
- Перемешайте кускус вилкой и разложите по тарелкам.
- На дно тарелки положите пару ложек кускуса, а сверху – куриную грудку с грибами в сливках.
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