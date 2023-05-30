Кускус – крупа, которая хорошо сочетается со многими продуктами. Например, с рыбой, овощами, фруктами, орехами и приправами. ​​

Но многие любят есть кускус именно с курицей, так как такое блюдо очень простое, вкусное и быстрое в приготовлении. Как приготовить кускус с курицей в сливочном соусе – читайте в материале.

Кускус с курицей в сливочном соусе: рецепт приготовления пошагово

Ингредиенты:

куриная грудка – 1 шт;

сливки – 150 г;

бульон или вода – 250 мл;

лук репчатый – 1 шт;

грибы шампиньоны – 200 г;

мука – 3 ст.л;

масло растительное – 3 ст.л;

соль и перец – по вкусу;

корень петрушки – 1 шт;

кускус – 1 стакан.

Способ приготовления: