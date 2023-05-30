Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Еда

Кускус с курицей в сливочном соусе: пошаговый рецепт

30 мая 2023, 11:37
Анна Голишевская редактор ленты
Кускус
Источник: Unsplash

Кускус –  крупа, которая хорошо сочетается со многими продуктами. Например, с рыбой, овощами, фруктами, орехами и приправами. ​​

Но многие любят есть кускус именно с курицей, так как такое блюдо очень простое, вкусное и быстрое в приготовлении. Как приготовить кускус с курицей в сливочном соусе – читайте в материале.

Кускус с курицей в сливочном соусе: рецепт приготовления пошагово

Ингредиенты:

  • куриная грудка – 1 шт;
  • сливки – 150 г;
  • бульон или вода – 250 мл;
  • лук репчатый – 1 шт;
  • грибы шампиньоны – 200 г;
  • мука – 3 ст.л;
  • масло растительное – 3 ст.л;
  • соль и перец – по вкусу;
  • корень петрушки – 1 шт;
  • кускус – 1 стакан.

Способ приготовления:

  1. В первую очередь отделите куриное филе от костей и нарежьте на кусочки. Обваляйте филе в муке.
  2. Насыпьте кускус в миску и залейте кипятком в пропорции 1 к 2. Накройте крышкой и оставьте на некоторое время.
  3. Пока кускус распарится и впитает всю жидкость, возьмите сковороду и  обжарьте лук в небольшом количестве растительного масла.
  4. В другом казане на разогретом масле жарьте филе.
  5. Добавьте к луку грибы и жарьте до тех пор, пока грибы не потеряют половину объема.
  6. Добавьте грибы с луком в казан к куриному филе, влейте кипяток или бульон.
  7. Добавьте мелко нарезанный корень петрушки, соль и перец. Закройте крышкой и тушите 20 минут.
  8. Через указанное время добавьте сливки и тушите еще минут 10.
  9. Перемешайте кускус вилкой и разложите по тарелкам.
  10. На дно тарелки положите пару ложек кускуса, а сверху – куриную грудку с грибами в сливках.
Читайте также:
Червона рибаКак засолить красную рыбу кусочками — пошаговый рецепт

Теги
Кулінарні рецепти Рецепт Рецепти
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь