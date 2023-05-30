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Їжа

Кускус із куркою у вершковому соусі: покроковий рецепт

30 Травня 2023, 11:37
Анна Голішевська редакторка стрічки
Кускус
Джерело: Unsplash

Кускус – крупа, яка добре поєднується з багатьма продуктами. Наприклад, з рибою, овочами, фруктами, горіхами та приправами.

Але багато хто любить їсти кускус саме з куркою, через те, що така страва дуже проста, смачна і швидка в приготуванні. Як приготувати кускус із куркою у вершковому соусі – читайте у матеріалі.

Кускус з куркою у вершковому соусі: рецепт приготування покроково

Інгредієнти:

  • куряча грудка – 1 шт;
  • вершки – 150 г;
  • бульйон або вода – 250 мл;
  • цибуля ріпчаста – 1 шт;
  • гриби печериці – 200 г;
  • борошно – 3 ст.л;
  • олія рослинна – 3 ст.л;
  • сіль та перець – до смаку;
  • корінь петрушки – 1 шт;
  • кускус – 1 склянка.

Спосіб приготування:

  1. Насамперед відокремте куряче філе від кісток і наріжте на шматочки. Обваляйте філе в борошні.
  2. Насипте кускус у миску і залийте окропом у пропорції 1 до 2. Накрийте кришкою та залиште на деякий час.
  3. Поки кускус розпариться і вбере всю рідину, візьміть сковороду та обсмажте цибулю в невеликій кількості олії.
  4. В іншому казані на розігрітій олії смажте філе.
  5. Додайте до цибулі гриби й смажте доти, доки гриби не втратять половину об’єму.
  6. Додайте гриби з цибулею в казан до курячого філе, влийте окріп або бульйон.
  7. Додайте дрібно нарізаний корінь петрушки, сіль та перець. Закрийте кришкою та тушкуйте 20 хвилин.
  8. Через вказаний час додайте вершки й тушкуйте ще 10 хвилин.
  9. Перемішайте кускус вилкою і розкладіть по тарілках.
  10. На дно тарілки покладіть кілька ложок кускусу, а зверху – курячу грудку з грибами у вершках.
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