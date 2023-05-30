Кускус – крупа, яка добре поєднується з багатьма продуктами. Наприклад, з рибою, овочами, фруктами, горіхами та приправами.
Але багато хто любить їсти кускус саме з куркою, через те, що така страва дуже проста, смачна і швидка в приготуванні. Як приготувати кускус із куркою у вершковому соусі – читайте у матеріалі.
Кускус з куркою у вершковому соусі: рецепт приготування покроково
Інгредієнти:
- куряча грудка – 1 шт;
- вершки – 150 г;
- бульйон або вода – 250 мл;
- цибуля ріпчаста – 1 шт;
- гриби печериці – 200 г;
- борошно – 3 ст.л;
- олія рослинна – 3 ст.л;
- сіль та перець – до смаку;
- корінь петрушки – 1 шт;
- кускус – 1 склянка.
Спосіб приготування:
- Насамперед відокремте куряче філе від кісток і наріжте на шматочки. Обваляйте філе в борошні.
- Насипте кускус у миску і залийте окропом у пропорції 1 до 2. Накрийте кришкою та залиште на деякий час.
- Поки кускус розпариться і вбере всю рідину, візьміть сковороду та обсмажте цибулю в невеликій кількості олії.
- В іншому казані на розігрітій олії смажте філе.
- Додайте до цибулі гриби й смажте доти, доки гриби не втратять половину об’єму.
- Додайте гриби з цибулею в казан до курячого філе, влийте окріп або бульйон.
- Додайте дрібно нарізаний корінь петрушки, сіль та перець. Закрийте кришкою та тушкуйте 20 хвилин.
- Через вказаний час додайте вершки й тушкуйте ще 10 хвилин.
- Перемішайте кускус вилкою і розкладіть по тарілках.
- На дно тарілки покладіть кілька ложок кускусу, а зверху – курячу грудку з грибами у вершках.
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