Кускус – крупа, яка добре поєднується з багатьма продуктами. Наприклад, з рибою, овочами, фруктами, горіхами та приправами.

Але багато хто любить їсти кускус саме з куркою, через те, що така страва дуже проста, смачна і швидка в приготуванні. Як приготувати кускус із куркою у вершковому соусі – читайте у матеріалі.

Кускус з куркою у вершковому соусі: рецепт приготування покроково

Інгредієнти:

куряча грудка – 1 шт;

вершки – 150 г;

бульйон або вода – 250 мл;

цибуля ріпчаста – 1 шт;

гриби печериці – 200 г;

борошно – 3 ст.л;

олія рослинна – 3 ст.л;

сіль та перець – до смаку;

корінь петрушки – 1 шт;

кускус – 1 склянка.

Спосіб приготування: