Фасоль является важным ингредиентом многих традиционных блюд национальной кухни. Прежде всего, в Латинской Америке и Мексике. В Украине фасоль также уважают, какой без нее борщ, рагу или винегрет?
Но сегодня мы предлагаем приготовить фасоль с томатным соком, которую можно подавать как самостоятельное блюдо.
Ингредиенты:
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1 кг фасоли (например, белой или красной фасоли)
2 л томатного сока
1,5 кг сладкого перца
1 кг лука
160 г сахара
1.5 ст.л. соли
70 г яблочного уксуса
2 ст. л. масла
Приготовление
- Замочите сухую фасоль на 6-8 часов в большом контейнере с водой. Затем отварите в кастрюле до готовности (фасоль должна стать мягкой) и откиньте на сито, чтобы избавиться от лишней жидкости.
- Очищенный лук нарежьте полукольцами. Положите в глубокую сковороду с разогретым маслом и готовьте на среднем огне примерно 5-7 минут.
- Затем добавьте очищенный и нарезанный соломкой сладкий перец и продолжайте готовить еще 3-4 минуты, пока овощи станут мягкими.
- Далее добавьте фасоль, томатный сок, соль и сахар и хорошо перемешайте. Доведите смесь до кипения, затем уменьшите огонь до минимума.
- Накройте посуду крышкой и варите до готовности, пока фасоль не станет мягкой и нежной.
- За 5 минут до окончания влейте уксус, перемешайте и снимите с огня.
- Подготовьте посуду, вымойте и простерилизуйте банки с крышками.
- Горячую фасоль с овощами разложите в горячие банки и закатайте крышками.
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Фото: Сгенерировано ИИ