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Їжа

Квасоля в томатному соку: рецепт смачного гарніру

11 Вересня 2023, 14:18
Марина Мелехова редактор
Квасоля в томатному соку: рецепт смачного гарніру

Квасоля є важливим інгредієнтом багатьох традиційних страв національної кухні. Передусім, у Латинській Америці і Мексиці. В Україні квасолю також поважають, який без неї борщ, рагу чи вінегрет?

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати квасолю з томатним соком, яку можна подавати як самостійну страву.

Інгредієнти:

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  • 1 кг квасолі (наприклад, білої або червоної квасолі)
  • 2 л томатного соку
  • 1,5 кг  солодкого перцю
  • 1 кг цибулі
  • 160 г цукру
  • 1.5 ст.л.солі
  • 70 г яблучного оцту
  • 2 ст. л.олії

Приготування

  1. Замочіть суху квасолю на 6-8 годин у великому контейнері з водою. Потім відваріть у каструлі до готовності (квасоля має стати мякою) та відкиньте на сито, щоб позбутися зайвої рідини.
  2. Очищену цибулю наріжте напівкільцями. Покладіть у глибоку пательню з розігрітою олією та готуйте середньому вогні приблизно 5-7 хвилин.
  3. Потім додайте очищений та нарізаний соломкою солодкий перець та продовжуйте готувати ще 3-4 хвилини, поки овочі стануть м’якими.
  4. Далі додайте квасолю, томатний сік, сіль і цукор та добре перемішайте. Доведіть суміш до кипіння, потім зменшіть вогонь до мінімуму.
  5. Накрийте посуд кришкою  і варіть до готовності, поки квасоля не стане м’якою і ніжною.
  6. За 5 хвилин до закінчення влийте оцет, перемішайте та зніміть з вогню.
  7. Підготуйте посуд, вимийте та простерилізуйте банки з кришками.
  8. Гарячу квасолю з овочами розкладіть в гарячі банки і закатайте кришками.

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Фото: Згенеровано ШІ

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