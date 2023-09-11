Квасоля є важливим інгредієнтом багатьох традиційних страв національної кухні. Передусім, у Латинській Америці і Мексиці. В Україні квасолю також поважають, який без неї борщ, рагу чи вінегрет?

Але сьогодні ми пропонуємо приготувати квасолю з томатним соком, яку можна подавати як самостійну страву.

Інгредієнти:

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1 кг квасолі (наприклад, білої або червоної квасолі)

2 л томатного соку

1,5 кг солодкого перцю

1 кг цибулі

160 г цукру

1.5 ст.л.солі

70 г яблучного оцту

2 ст. л.олії

Приготування

Замочіть суху квасолю на 6-8 годин у великому контейнері з водою. Потім відваріть у каструлі до готовності (квасоля має стати мякою) та відкиньте на сито, щоб позбутися зайвої рідини. Очищену цибулю наріжте напівкільцями. Покладіть у глибоку пательню з розігрітою олією та готуйте середньому вогні приблизно 5-7 хвилин. Потім додайте очищений та нарізаний соломкою солодкий перець та продовжуйте готувати ще 3-4 хвилини, поки овочі стануть м’якими. Далі додайте квасолю, томатний сік, сіль і цукор та добре перемішайте. Доведіть суміш до кипіння, потім зменшіть вогонь до мінімуму. Накрийте посуд кришкою і варіть до готовності, поки квасоля не стане м’якою і ніжною. За 5 хвилин до закінчення влийте оцет, перемішайте та зніміть з вогню. Підготуйте посуд, вимийте та простерилізуйте банки з кришками. Гарячу квасолю з овочами розкладіть в гарячі банки і закатайте кришками.

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