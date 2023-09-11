Квасоля є важливим інгредієнтом багатьох традиційних страв національної кухні. Передусім, у Латинській Америці і Мексиці. В Україні квасолю також поважають, який без неї борщ, рагу чи вінегрет?
Але сьогодні ми пропонуємо приготувати квасолю з томатним соком, яку можна подавати як самостійну страву.
Інгредієнти:
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- 1 кг квасолі (наприклад, білої або червоної квасолі)
- 2 л томатного соку
- 1,5 кг солодкого перцю
- 1 кг цибулі
- 160 г цукру
- 1.5 ст.л.солі
- 70 г яблучного оцту
- 2 ст. л.олії
Приготування
- Замочіть суху квасолю на 6-8 годин у великому контейнері з водою. Потім відваріть у каструлі до готовності (квасоля має стати мякою) та відкиньте на сито, щоб позбутися зайвої рідини.
- Очищену цибулю наріжте напівкільцями. Покладіть у глибоку пательню з розігрітою олією та готуйте середньому вогні приблизно 5-7 хвилин.
- Потім додайте очищений та нарізаний соломкою солодкий перець та продовжуйте готувати ще 3-4 хвилини, поки овочі стануть м’якими.
- Далі додайте квасолю, томатний сік, сіль і цукор та добре перемішайте. Доведіть суміш до кипіння, потім зменшіть вогонь до мінімуму.
- Накрийте посуд кришкою і варіть до готовності, поки квасоля не стане м’якою і ніжною.
- За 5 хвилин до закінчення влийте оцет, перемішайте та зніміть з вогню.
- Підготуйте посуд, вимийте та простерилізуйте банки з кришками.
- Гарячу квасолю з овочами розкладіть в гарячі банки і закатайте кришками.
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