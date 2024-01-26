Аквафаба – это таинственное вещество, которая восхищает своей уникальностью и невероятным потенциалом в мире кулинарии. А если просто – это жидкость от маринованного зеленого горошка, нута или фасоли.

Обычно эту жидкость мы выливаем. А зря, изобретательные повара открыли, что эта жидкость может служить ингредиентом, заменяющим яйца во многих рецептах!

Майонез из аквафабы по этому рецепту получается всегда густой и вкусный – рецепт ниже.

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Как приготовить майонез из аквафабы – рецепт

Этот соус настолько прост, что справится даже ребенок.

Ингредиенты:

жидкость из консервированного зеленого горошка, нута или фасоли – 7 ст. л.

масло подсолнечное рафинированное – 250 мл

горчица крепкая – 1 ч. л.

соль – 3/4 ч. л.

молотый черный или белый перец – 1/4 ч. л.

сок лимона – 1-2 ч. л.

Приготовление:

Все ингредиенты помещаем в высокую посуду. Взбиваем смесь погружным блендером до консистенции очень густой сметаны. Этот процесс занимает около 1 минуты. Майонез перекладываем в чистую и сухую стеклянную баночку.

Не часто, но бывает так, что майонез получается жидкий. Если так случилось, не беда! Поставьте баночку с майонезом в холодильник на 30 минут. Затем добавьте еще 2-4 ст. л. аквафабы и еще раз взбейте.

Постный майонез на аквафабе готов. Срок годности при хранении в холодильнике – 5-6 суток.

Можна также добавить щепотку куркумы и 1 зубчик чеснока (пропущенный через пресс).

Аквафаба – это не только ингредиент, но и пример того, как повара могут трансформировать обычные продукты в нечто необычное. Сейчас аквафаба стала звездой вегетарианской и веганской кухни. На ее основе можно приготовить: майонез, соусы, безе, макаруны, мороженое, глазурь и даже веганские сливки. Также аквафабу вместо яиц добавляют в выпечку и десерты.

Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.