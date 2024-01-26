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Майонез з аквафаби: рецепт та секрети приготування

26 Січня 2024, 14:59
Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
Майонез з аквабафи

Аквафаба – це таємнича речовина, яка захоплює своєю унікальністю та неймовірним потенціалом у світі кулінарії. А якщо просто – це рідина від маринованого зеленого горошку, нуту або квасолі.

Зазвичай цю рідину ми виливаємо. А даремно! Винахідливі кухарі відкрили, що ця рідина може слугувати інгредієнтом, що замінює яйця у багатьох рецептах!

Майонез з аквафаби за цим рецептом виходить завжди густий та смачний.

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Як приготувати майонез з аквафаби – рецепт

Цей соус настільки простий, що справиться навіть дитина.

Інгредієнти:

  • рідина з консервованого зеленого горошку, нуту або квасолі – 7 ст. л.
  • олія соняшникова рафінована – 250 мл
  • гірчиця міцна – 1 ч. л.
  • сіль – 3/4 ч. л.
  • мелений чорний або білий перець – 1/4 ч. л.
  • сік лимона – 1-2 ч. л.

Приготування:

  1. Усі інгредієнти поміщаємо у високий посуд.
  2. Збиваємо суміш занурювальним блендером до консистенції дуже густої сметани. Цей процес займає близько 1 хвилини.
  3. Майонез перекладаємо в чисту та суху скляну баночку.

Не часто, але буває так, що майонез виходить рідкий. Якщо так трапилось, не біда! Поставте баночку з майонезом в холодильник на 30 хвилин. Потім додайте ще 2-4 ст. л. аквафаби та ще раз збийте.

Пісний майонез на аквафабі готовий. Термін придатності при зберіганні у холодильнику – 5-6 діб.

Можна також додати дрібку куркуму та 1 зубок часнику (пропущений через прес).

Аквафаба – це не лише інгредієнт, але й приклад того, як кухарі можуть трансформувати звичайні продукти в щось надзвичайне. Наразі аквафаба стала зіркою вегетаріанської та веганської кухні. На її основі можна приготувати: майонез, соуси, безе, макаруни, морозиво, глазур і навіть веганські вершки. Також аквафабу замість яєць додають у випічку та десерти.

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Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.

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