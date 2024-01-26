Аквафаба – це таємнича речовина, яка захоплює своєю унікальністю та неймовірним потенціалом у світі кулінарії. А якщо просто – це рідина від маринованого зеленого горошку, нуту або квасолі.
Зазвичай цю рідину ми виливаємо. А даремно! Винахідливі кухарі відкрили, що ця рідина може слугувати інгредієнтом, що замінює яйця у багатьох рецептах!
Майонез з аквафаби за цим рецептом виходить завжди густий та смачний.
Як приготувати майонез з аквафаби – рецепт
Цей соус настільки простий, що справиться навіть дитина.
Інгредієнти:
- рідина з консервованого зеленого горошку, нуту або квасолі – 7 ст. л.
- олія соняшникова рафінована – 250 мл
- гірчиця міцна – 1 ч. л.
- сіль – 3/4 ч. л.
- мелений чорний або білий перець – 1/4 ч. л.
- сік лимона – 1-2 ч. л.
Приготування:
- Усі інгредієнти поміщаємо у високий посуд.
- Збиваємо суміш занурювальним блендером до консистенції дуже густої сметани. Цей процес займає близько 1 хвилини.
- Майонез перекладаємо в чисту та суху скляну баночку.
Не часто, але буває так, що майонез виходить рідкий. Якщо так трапилось, не біда! Поставте баночку з майонезом в холодильник на 30 хвилин. Потім додайте ще 2-4 ст. л. аквафаби та ще раз збийте.
Пісний майонез на аквафабі готовий. Термін придатності при зберіганні у холодильнику – 5-6 діб.
Можна також додати дрібку куркуму та 1 зубок часнику (пропущений через прес).
Аквафаба – це не лише інгредієнт, але й приклад того, як кухарі можуть трансформувати звичайні продукти в щось надзвичайне. Наразі аквафаба стала зіркою вегетаріанської та веганської кухні. На її основі можна приготувати: майонез, соуси, безе, макаруни, морозиво, глазур і навіть веганські вершки. Також аквафабу замість яєць додають у випічку та десерти.
Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.