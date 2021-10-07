Как свидетельствуют эксперты международной инновационной биофармацевтической компании MSD, усиленная или гиперпигментация кожи возникает в силу ряда причин и может быть очаговой или диффузной. Появление обильных веснушек или пятен цвета кофе с молоком на лице, как правило, связано с увеличением отложений пигмента меланина вследствие воздействия ультрафиолетового излучения.

Очаговая или локальная гиперпигментация чаще всего возникают после травмы, например, порезов и ожогов, или других причин воспаления, например, акне или волчанки. А бархатистый налет, которые появляется чаще всего на подмышечных впадинах, в паховых складках и задней части шеи, на врачебном языке называется черным акантозом.

Диффузная гиперпигментация может быть результатом приема лекарств, а также имеет неопластические причины (карциномы легких и меланома с системным поражением).

После исключения лекарств как причины диффузной гиперпигментации пациенты должны пройти обследование на наиболее частые причины. Такого рода изменения на коже не являются диагностическими, поэтому биопсия кожи в данном случае не нужна и не полезна.

Что такое мелазма

Мелазма или меланодермия выглядит в виде темно-коричневых, резко окаймленных, примерно симметричных пигментных пятен на лице, обычно на лбу, висках, щеках, кожных покровах верхней губы или носа.

Мелазма возникает в первую очередь у беременных женщин (мелазма беременных, так называемая маска беременности) и у женщин, принимающих оральные контрацептивы.

Поскольку риск мелазмы увеличивается от длительного пребывания на солнце, механизм, вероятно, связан с избыточной выработкой меланина.

Помимо пребывания на солнце, к отягчающим факторам относятся:

аутоиммунные заболевания щитовидной железы

фотосенсибилизирующие препараты — лекарственные средства, увеличивающие чувствительность кожи к воздействию ультрафиолетового излучения и стимулирующие образование в ней меланина

У женщин меланодермия проходит медленно и не полностью после родов или прекращения приема гормонов. У мужчин меланодермия проходит редко.

Лечение

Основа лечения меланодермии — строгая защита от солнца. Пациентам следует использовать солнцезащитный крем с фактором защиты от солнца (SPF) 30 или выше, носить защитную одежду и головные уборы и избегать прямых солнечных лучей. Особенно важно избегать солнечного воздействия во время и после терапии.

Другое лечение зависит от того, является ли пигментация эпидермальной или дермальной. Эпидермальная пигментация может быть диагностирована с помощью биопсии. При этом лечению поддается только пигментация эпидермиса. Большинство местных методов лечения меланодермии используются в сочетании, а не по отдельности.

Варианты лечения пациентов с тяжелой меланодермией, которые не реагируют на местные отбеливающие средства, включают химический пилинг с гликолевой или трихлоруксусной кислотой. Также использовалось лазерное лечение, но оно не является стандартной терапией.

Источник: MDS Manuals