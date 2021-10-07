Як свідчать експерти Міжнародної інноваційної біофармацевтичної компанії MSD, посилена або гіперпігментація шкіри виникає в силу низки причин і може бути локальною або дифузною. Поява рясних веснянок або плям кольору кави з молоком на обличчі, як правило, пов’язано зі збільшенням відкладень пігменту меланіну внаслідок впливу ультрафіолетового випромінювання.

Локальна гіперпігментація найчастіше виникає після травми, наприклад, порізів і опіків, або з деяких причин запалення, наприклад, акне або вовчанки. А оксамитовий наліт, які з’являється найчастіше на пахвових западинах, в пахових складках і задній частині шиї, на лікарській мові називається чорним акантозом.

Дифузна гіперпігментація може бути результатом прийому ліків, а також має неопластичні причини (карциноми легень і меланома з системним ураженням).

Після виключення ліків як причини дифузної гіперпігментації пацієнти повинні пройти обстеження на найбільш часті причини. Такого роду зміни на шкірі не є діагностичними, тому біопсія шкіри в даному випадку не потрібна і не корисна.

Що таке мелазма

Мелазма або меланодермія виглядає у вигляді темно-коричневих, різко облямованих, приблизно симетричних пігментних плям на обличчі, зазвичай на лобі, скронях, щоках, шкірних покривах верхньої губи або носа.

Мелазма виникає в першу чергу у вагітних жінок (мелазма вагітних, так звана маска вагітності) і у жінок, які приймають оральні контрацептиви.

Оскільки ризик мелазми збільшується від тривалого перебування на сонці, механізм, ймовірно, пов’язаний з надмірним виробленням меланіну.

Крім перебування на сонці, до обтяжуючих факторів відносяться:

аутоімунні захворювання щитовидної залози

залози фотосенсибілізуючі препарати – лікарські засоби, що збільшують чутливість шкіри до впливу ультрафіолетового випромінювання і стимулюють утворення в ній меланіну

У жінок меланодермія проходить повільно і не повністю після пологів або припинення прийому гормонів. У чоловіків меланодермія проходить рідко.

Лікування

Основа лікування меланодермії – суворий захист від сонця. Пацієнтам слід використовувати сонцезахисний крем з фактором захисту від сонця (SPF) 30 або вище, носити захисний одяг і головні убори і уникати прямих сонячних променів. Особливо важливо уникати сонячного впливу під час і після терапії.

Інше лікування залежить від того, чи є пігментація епідермальною або дермальною. Епідермальна пігментація може бути діагностована за допомогою біопсії. При цьому лікуванню піддається тільки пігментація епідермісу. Більшість місцевих методів лікування меланодермії використовуються в поєднанні, а не окремо.

Варіанти лікування пацієнтів з важкою меланодермією, які не реагують на місцеві відбілюючі засоби, включають хімічний пілінг з гліколевою або трихлороцтовою кислотою. Також використовувалося лазерне лікування, але воно не є стандартною терапією.

Джерело: MDS Manuals