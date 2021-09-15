Пудра, блеск, тональный крем — все эти средства можно найти в косметичке почти любой девушки. Однако декоративная косметика способна не только подчеркнуть красоту, но и навредить здоровью.

Косметолог Анна Машковская рассказала Фактам ICTV, как выбирать декоративную косметику, от которой кожа будет здоровой и ухоженной.

По словам специалиста, сейчас все больше космецевтических марок внедряют линию декоративной косметики, которая одновременно будет ухаживать за кожей, ресницами, губами.

— Так как пудра и тональные средства — это финиш нашего макияжа, они все чаще стали содержать в себе физические и химические фильтры, точнее спектр SPF, который нужен нам на протяжении всех сезонов в качестве последнего этапа, — отметила она.

А как насчет туши, которая стимулирует рост ресниц? На самом деле это достаточно усовершенствованная формула, разработанная специалистами для густоты и роста ресниц. Это сделает взгляд выразительнее.

Также есть средства для губ — пламперы. Внешне они выглядят как блеск для губ, но внутри это дерматологический источник витаминов, микроэлементов, пептидов и гиалуроновой кислоты.

Критерии выбора косметики

По мнению косметолога, основной критерий выбора декоративных средств — состав. Это максимально полезное сочетание органических элементов в упаковке, которое вы будете наносить на свое лицо. А также рекомендации FDI (главный орган контроля в США над качеством лекарств, продуктов и косметики) относительно определенного продукта.

Что касается компонентов, которых точно не должно быть в составе, то существует так называемый опасный перечень в техническом регламенте Таможенного союза О безопасности парфюмерно-косметической продукции. Самые опасные — это силиконы, животный жир, парабены и минеральное масло. Такие вещества дешевые и качественные, а значит, пользы однозначно от них ждать не нужно.

— Такие компоненты замедляют клеточное дыхание, могут вызывать аллергические реакции, акне и купероз. Продукты распада компонентов считаются достаточно токсичными для кожи, — говорит косметолог.

С какими составляющими можно покупать косметику

Лучший вариант пометки на упаковке декоративной косметики — oil, paraben, silicone free. Стоит обращать внимание на герметичность упаковки, отсутствие повреждений, дату годности (иногда некоторые марки имеют особый код маркировки даты — при непонятных отметках надо спросить, что они означают) и состав.

— Если вы не очень хорошо разбираетесь, консультант или косметолог должен подсказать, что именно полезного сможет получить ваша кожа (например, за один раз совокупность витаминов Е, С, морского коллагена вместо простого лишь экстракта алоэ), — отметила Машковская.

Также нужно обязательно помнить о нескольких основных правилах, которые зависят только от вас:

осуществлять подготовку кожи к нанесению макияжа, я именно очищение, тонизирование, увлажнение;

тщательно и бережно смывать и не допускать остатков на коже.

Уже на этапе очищения следует помнить, что кожа вокруг глаз — самая чувствительная, и первой подвергается раздражениям и старению.

Демакияж лучше делать по массажным линиям и в несколько этапов (от протирания мицеллярным средством к применению глубоких очищающих масок). Не стоит забывать о губах, ведь матовые помады очень подсушивают кожу, поэтому необходимо наносить восстанавливающую маску, бальзам или плампер.

Кроме того, декоративной косметикой лучше не пользоваться максимально долго. Впрочем, все очень индивидуально. Относительно ухаживающей, ее следует применять с начала пубертатного периода. Однако если есть проблемы с акне, надо заниматься этим вопросом более серьезно.