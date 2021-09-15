Пудра, блиск, тональний крем – всі ці засоби можна знайти у косметичці майже будь-якої дівчини. Проте декоративна косметика здатна не тільки підкреслити вроду, але й зашкодити здоров’ю. Це пов’язано зі складовими цих засобів.

Косметолог Анна Машковська розповіла Фактам ICTV, як обирати декоративну косметику, завдяки якій шкіра буде здоровою та доглянутою.

За словами спеціаліста, зараз все більше космецевтичних марок впроваджують лінію декоративної косметики, яка одночасно доглядатиме за шкірою, віями, губами.

– Оскільки пудра та тональні засоби – це фініш нашого макіяжу, вони все частіше почали вміщувати у собі фізичні та хімічні фільтри, точніше спектр SPF, який потрібен нам протягом усіх сезонів в якості останнього етапу, – зазначила фахівець.

А як щодо туші, що стимулює ріст вій? Насправді це досить вдосконалена формула, розроблена фахівцями для густоти та росту вій. Це зробить погляд виразнішим.

Також є засоби для губ – плампери. Зовні вони наче блиск для губ, але всередині це дерматологічне джерело вітамінів, мікроелементів, пептидів та гіалуронової кислоти.

Критерії під час вибору косметики

На думку косметолога, основний критерій вибору декоративних засобів – склад. Це максимально корисне поєднання органічних елементів в упаковці, яке ви будете наносити на своє обличчя. А також рекомендації FDI (головний орган контролю у США за якістю ліків, продуктів та косметики) щодо певного продукту.

Що стосується компонентів, яких точно не повинно бути у складі, то існує так званий небезпечний перелік у технічному регламенті Митного союзу Про безпеку парфумерно-косметичної продукції. Найнебезпечніші – це силікони, тваринний жир, парабени та мінеральне масло. Такі речовини дешеві та якісні, а отже, користі однозначно від них чекати не слід.

– Такі компоненти уповільнюють клітинне дихання, можуть викликати алергічні реакції, акне та купероз. Продукти розпаду компонентів вважаються досить токсичними для шкіри, – каже косметолог.

З якими складовими можна купувати косметику

Найкращий варіант позначки на упаковці декоративної косметики – oil, paraben, silicone free. Варто звертати увагу на герметичність упаковки, відсутність пошкоджень, дату придатності (іноді деякі марки мають особливий код маркування дати, якщо позначки незрозумілі – запитайте, що вони означають) та склад.

– Якщо ви не надто добре розбираєтесь, консультант або косметолог має підказати, що саме корисного зможе отримати ваша шкіра (наприклад, за один раз сукупність вітамінів Е, С, морського колагену замість простого лише екстракту алое), – зазначила Машковська.

Також потрібно обов’язково пам’ятати про декілька основних правил, які залежать лише від вас:

робити підготовку шкіри до нанесення макіяжу, я саме очищення, тонізація, зволоження;

ретельно та дбайливо змивати та не допускати залишків на шкірі.

Вже на етапі очищення слід пам’ятати, що шкіра навколо очей – найчуттєвіша, і найпершою зазнає подразнень та старіння.

Демакіяж краще робити за масажними лініями декількома етапами (від протирання міцелярним засобом до застосування глибоких очищувальних масок). Не варто забувати про губи, адже матові помади дуже підсушують шкіру, тому необхідно наносити відновлювальну маску, бальзам чи плампер.

Крім того, декоративною косметикою краще не користуватися максимально довго. Втім, усе дуже індивідуально. Щодо доглядової, її варто застосовувати від початку пубертатного періоду. Однак якщо є проблеми з акне, треба займатися цим питанням більш серйозно.