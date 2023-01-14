Исследования ученых Стэнфордского университета свидетельствуют: дыхательные упражнения с продленным выдохом эффективнее улучшают настроение, чем медитация майндфулнес, во время которой за дыханием только наблюдают. Участникам достаточно было пяти минут таких упражнений в день, чтобы заметить положительный результат.

Современная медицина признает медитацию как способ улучшить самочувствие и здоровье, особенно ментальное. Не понятно, каким образом она действует, но возможно, здесь задействовано дыхание, имеющее связь с эмоциональным и когнитивным состоянием человека.

Майндфулнес – один из распространенных типов медитации. Он состоит в сосредоточении на настоящем моменте, собственных мыслях и чувствах, а также наблюдении за собственным дыханием без попыток влиять на него. Обычно его практикуют в течение 20 минут в день.

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Другие медитативные практики подразумевают контроль дыхательных движений, который, по мнению ученых из Стэнфорда, может иметь более быстрый и более длинный эффект, чем в случае пассивного наблюдения.

У участников исследования почти одинаково снизилась тревожность как от медитации, так и от дыхательных упражнений. Однако отличия касались настроения, которое улучшилось на 50% больше у тех, кто практиковал дыхательные упражнения. Наилучший эффект получили те, кто выполнял упражнение с циклическими более короткими вдохами и более длинными выдохами.

Возможно, это работает благодаря физиологическим изменениям, вызванным длинными выдохами. Люди с тревожными и паническими расстройствами дышат чаще, хуже контролируют задержку дыхания и у них повышена активность передней части островка в мозге, которая вовлечена в регуляцию эмоций и ощущений, в частности страха.

Ученые предполагают, что тренировки контроля дыхания могут иметь обратный путь действия, снижая активность островка. Или волевое изменение дыхания придает ощущение большего контроля над собственным состоянием, что способствует и улучшению самочувствия.

Источник: Nauka.ua