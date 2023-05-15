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Еда

Блины на воде: здоровый рецепт любимого блюда

15 мая 2023, 13:31
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Блины на воде: здоровый рецепт любимого блюда
Источник: Depositphotos

Настоящая находка для современной хозяйки — блины на воде. Их можно быстро приготовить из ингредиентов, которые всегда есть на кухне, кроме того, они имеют нейтральный вкус.

Блины на воде станут идеальной основой как для сладкого, так и для соленого блюда. Простой и вкусный рецепт блинов на воде, смотрите в материале Фактов ICTV.

Ингредиенты для блинов

  • вода — 500 мл;
  • пшеничная мука — 2 стакана;
  • сахар — 2 ст. л;
  • соль — на кончике ножа;
  • масло — 1 ст. л;
  • куриное яйцо — 3 шт;
  • ванилин — на кончике ножа.

Как готовить блины на воде

  1. Разбейте яйца в большую миску и взбейте их венчиком с сахаром и солью.
  2. К яйцам добавьте воду и тщательно перемешайте. Смесь должна стать однородной.
  3. Постепенно (в несколько этапов) добавляйте муку, постоянно помешивая тесто миксером или венчиком. В тесте не должно остаться комочков.
  4. Добавьте масло и снова перемешайте.
  5. Разогрейте сковороду и смажьте ее кусочком сала, чтобы блины не прилипали.
  6. Жарьте блины по 1-1,5 мин с каждой стороны.

Готовые блины также можно смазать сливочным маслом уже на тарелке, чтобы они не слипались. Добавьте к готовому блюду начинку или джем и наслаждайтесь!

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