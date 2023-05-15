Настоящая находка для современной хозяйки — блины на воде. Их можно быстро приготовить из ингредиентов, которые всегда есть на кухне, кроме того, они имеют нейтральный вкус.
Блины на воде станут идеальной основой как для сладкого, так и для соленого блюда. Простой и вкусный рецепт блинов на воде, смотрите в материале Фактов ICTV.
Ингредиенты для блинов
- вода — 500 мл;
- пшеничная мука — 2 стакана;
- сахар — 2 ст. л;
- соль — на кончике ножа;
- масло — 1 ст. л;
- куриное яйцо — 3 шт;
- ванилин — на кончике ножа.
Как готовить блины на воде
- Разбейте яйца в большую миску и взбейте их венчиком с сахаром и солью.
- К яйцам добавьте воду и тщательно перемешайте. Смесь должна стать однородной.
- Постепенно (в несколько этапов) добавляйте муку, постоянно помешивая тесто миксером или венчиком. В тесте не должно остаться комочков.
- Добавьте масло и снова перемешайте.
- Разогрейте сковороду и смажьте ее кусочком сала, чтобы блины не прилипали.
- Жарьте блины по 1-1,5 мин с каждой стороны.
Готовые блины также можно смазать сливочным маслом уже на тарелке, чтобы они не слипались. Добавьте к готовому блюду начинку или джем и наслаждайтесь!
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