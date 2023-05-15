Справжня знахідка для сучасної господині – млинці на воді. Їх можна швидко приготувати з інгредієнтів, які завжди є на кухні, крім того, вони мають нейтральний смак.

Млинці на воді стануть ідеальною основою як для солодкої, так і для солоної страви. Простий та смачний рецепт млинці на воді, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Інгредієнти для млинців

вода — 500 мл;

пшеничне борошно — 2 склянки;

цукор — 2 ст. л;

сіль — на кінчику ножа;

олія — ​​1 ст. л;

куряче яйце — 3 шт;

ванілін — на кінчику ножа.

Як готувати млинці на воді

Розбийте у велику миску яйця та збийте їх віночком із цукром та сіллю. До яєць додайте воду та ретельно перемішайте. Суміш має стати однорідною. Поступово (у кілька етапів) додавайте муку, постійно помішуючи тісто міксером або віночком. У тісті не має залишитись грудочок. Додайте олію та знову перемішайте. Розігрійте сковорідку та змастіть її шматочком сала, щоб млинці не прилипали. Смажте млинці по 1-1,5 хв з кожного боку.

Готові млинці також можна змастити вершковим маслом вже на тарілці, щоб вони не злипалися. Додайте до готової страви начинку чи джем та насолоджуйтесь!