Еда

Блинчики со шпинатом: полезный рецепт

12 февраля 2025, 09:56
Марина Мелехова редактор ленты
млинці зі шпинатом
Источник: Pixabay

Поклонникам здорового питания точно понравится вкусное и полезное блюдо со шпинатом. Ведь этот овощ — кладезь питательных веществ, которые способствуют укреплению здоровья.

К тому же он придает еде яркий цвет. Как приготовить блины со шпинатом на Масленицу 2025 — в материале Фактов ICTV.

Блины со шпинатом — рецепт

Ингредиенты для теста:

  • 1 пучок шпината
  • 2 яйца
  • 180 г муки
  • 600 мл молока
  • 3 ст. л. растительного масла
  • 1 ст. л. сахара
  • 1 щепотка соли

Блины со шпинатом — приготовление

  1. Приготовьте тесто. Подогрейте молоко до 30°С. Добавьте сахар, соль, растительное масло. Хорошо перемешайте.
  2. Промойте шпинат проточной водой, мелко нарежьте или перебейте блендером.
  3. Затем взбейте яйца, добавьте шпинат, размешайте и вылейте в молочную смесь.
  4. В просеянную муку постепенно добавляйте яично-шпинатную массу, постоянно ее помешивая. Когда она станет однородной, накройте миску полотенцем и оставьте на 15-20 мин.
  5. После этого выпекайте блины на горячей сковороде, смазанной маслом или кусочком сала.
  6. Налейте тесто тонким слоем и распределите его равномерно по всей поверхности сковороды. Как только блинчик приобретет золотистый цвет с одной стороны, переверните его на другую.
  7. Выложите блины со шпинатом, сверните в рулет, треугольниками или в виде мешочка и подавайте к столу вместе со сметаной или соусом.
