Поклонникам здорового питания точно понравится вкусное и полезное блюдо со шпинатом. Ведь этот овощ — кладезь питательных веществ, которые способствуют укреплению здоровья.
К тому же он придает еде яркий цвет. Как приготовить блины со шпинатом на Масленицу 2025 — в материале Фактов ICTV.
Блины со шпинатом — рецепт
Ингредиенты для теста:
- 1 пучок шпината
- 2 яйца
- 180 г муки
- 600 мл молока
- 3 ст. л. растительного масла
- 1 ст. л. сахара
- 1 щепотка соли
Блины со шпинатом — приготовление
- Приготовьте тесто. Подогрейте молоко до 30°С. Добавьте сахар, соль, растительное масло. Хорошо перемешайте.
- Промойте шпинат проточной водой, мелко нарежьте или перебейте блендером.
- Затем взбейте яйца, добавьте шпинат, размешайте и вылейте в молочную смесь.
- В просеянную муку постепенно добавляйте яично-шпинатную массу, постоянно ее помешивая. Когда она станет однородной, накройте миску полотенцем и оставьте на 15-20 мин.
- После этого выпекайте блины на горячей сковороде, смазанной маслом или кусочком сала.
- Налейте тесто тонким слоем и распределите его равномерно по всей поверхности сковороды. Как только блинчик приобретет золотистый цвет с одной стороны, переверните его на другую.
- Выложите блины со шпинатом, сверните в рулет, треугольниками или в виде мешочка и подавайте к столу вместе со сметаной или соусом.
