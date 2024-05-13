Шанувальники здорового харчування точно вподобають смачну і корисну страву зі шпинатом. Адже цей овоч – джерело поживних речовин, які сприяють зміцненню здоров’я.

До того ж він додає їжі яскравого кольору. Як приготувати млинці зі шпинатом – у матеріалі Фактів ICTV.

Млинці зі шпинатом – рецепт

Інгредієнти для тіста:

1 пучок шпинату

2 яйця

180 г борошна

600 мл молока

3 ст. л. рослинної олії

1 ст. л. цукру

1 дрібка солі

Млинці зі шпинатом – приготування