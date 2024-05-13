Шанувальники здорового харчування точно вподобають смачну і корисну страву зі шпинатом. Адже цей овоч – джерело поживних речовин, які сприяють зміцненню здоров’я.
До того ж він додає їжі яскравого кольору. Як приготувати млинці зі шпинатом – у матеріалі Фактів ICTV.
Млинці зі шпинатом – рецепт
Інгредієнти для тіста:
- 1 пучок шпинату
- 2 яйця
- 180 г борошна
- 600 мл молока
- 3 ст. л. рослинної олії
- 1 ст. л. цукру
- 1 дрібка солі
Млинці зі шпинатом – приготування
- Приготуйте тісто. Підігрійте молоко до 30 °С. Додайте цукор, сіль, олію. Добре перемішайте.
- Промийте шпинат проточною водою, дрібно наріжте або перебийте блендером.
- Потім збийте яйця, додайте шпинат, розмішайте та вилийте у молочну суміш.
- У просіяне борошно поступово додавайте яєчно-шпинатну масу, постійно її помішуючи. Коли вона стане однорідною, накрийте миску рушником та залиште на 15-20 хв.
- Після цього випікайте млинці на гарячій пательні, змащеній олією або шматочком сала.
- Налийте тісто тонким шаром та розподіліть його рівномірно по всій поверхні пательні. Щойно млинець набуде золотистого кольору з одного боку, переверніть його на інший.
- Викладіть млинці зі шпинатом, згорніть у рулет, трикутниками або у вигляді мішечка та подавайте до столу разом зі сметаною чи соусом.
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