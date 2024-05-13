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Млинці зі шпинатом: корисний рецепт

13 Травня 2024, 16:16
Марина Мелехова редактор
млинці зі шпинатом
Джерело: Pixabay

Шанувальники здорового харчування точно вподобають смачну і корисну страву зі шпинатом. Адже цей овоч – джерело поживних речовин, які сприяють зміцненню здоров’я.

До того ж він додає їжі яскравого кольору. Як приготувати млинці зі шпинатом – у матеріалі Фактів ICTV.

Млинці зі шпинатом – рецепт

Інгредієнти для тіста:

  • 1 пучок шпинату
  • 2 яйця
  • 180 г борошна
  • 600 мл молока
  • 3 ст. л. рослинної олії
  • 1 ст. л. цукру
  • 1 дрібка  солі

Млинці зі шпинатом – приготування

  1. Приготуйте тісто. Підігрійте молоко до 30 °С. Додайте цукор, сіль, олію. Добре перемішайте.
  2. Промийте шпинат проточною водою, дрібно наріжте або перебийте блендером.
  3. Потім збийте яйця, додайте шпинат, розмішайте та вилийте у молочну суміш.
  4. У просіяне борошно поступово додавайте яєчно-шпинатну масу, постійно її помішуючи. Коли вона стане однорідною, накрийте миску рушником та залиште на 15-20 хв.
  5. Після цього випікайте млинці на гарячій пательні, змащеній олією або шматочком сала.
  6. Налийте тісто тонким шаром та розподіліть його рівномірно по всій поверхні пательні. Щойно млинець набуде золотистого кольору з одного боку, переверніть його на інший.
  7. Викладіть млинці зі шпинатом, згорніть у рулет, трикутниками або у вигляді мішечка та подавайте до столу разом зі сметаною чи соусом.
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