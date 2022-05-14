Молодой картофель: оригинальные блюда с рецептами

Май – это не только тюльпаны, сирень и крапива. В мае появляется на прилавках первая молодая картошка. А ее в Украине обожают.
Ее даже чистить не нужно! Поскреб щеточкой, промыв под потоком воды и начинай варить. И, кажется, что нет ничего вкуснее в мире, чем молодая картошечка со сливочным маслом и укропом.
А может, есть? Шеф Евгений Клопотенко снова подкинул нам несколько оригинальных рецептиков из обыкновенного молодого картофеля. Приготовьте, может, и ваша кулинарная коллекция пополнится этими вкусными блюдами.
Молодой картофель с корицей
Ингредиенты
- 800 г молодого картофеля
- 30 г сливочного масла
- соль (по вкусу)
- 1 ч. ложка молотой корицы
Помойте, поскребите (или нет) молодой картофель, сварите его до готовности в подсоленной воде.
Лучше брать мелкую или среднего размера, чтобы можно было варить целиком, так получается гораздо вкуснее.
Слейте воду, добавьте к горячему картофелю щепотку соли, корицу и сливочное масло. Хорошо перемешайте.
Молодой картофель с митболами
- 300 г молодого картофеля
- 2 зубчика чеснока
- 1/2 ст. л. винного уксуса
- 20 г сливочного масла
- по вкусу душистый перец
- по вкусу морская соль
Для митболов:
- 300 г мясного фарша (свино-говяжий)
- 50 г чоризо (или копченой колбасы)
- 10 мл лимонного сока
- по вкусу соль и перец
Для митболов мелко нашинкуйте чоризо. Фарш смешайте с чоризо, специями и лимонным соком. Сформируйте шарики по 70 г каждый и отправьте митболы в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекайте 30 минут (до готовности).
Картофель варите с чесноком и душистым перцем до готовности. Слейте воду. Добавьте сливочное масло и винный уксус с солью.
Закройте крышкой и перемешайте. Если нет винного уксуса, можно использовать кислую сметану.
Подавайте с митболами.
Молодой картофель с сыром и луком
- 400 г молодой картофель
- 100 г лук (1 небольшая луковица)
- 50 г ветчина
- 70 мл кулинарные сливки (18-30% жирности)
- 50 г сыр твердый
- 1 ст. л. масло подсолнечное
- по вкусу соль и перец
Картошку помойте порежьте кружочками толщиной до 1 см. Небольшую луковицу порежьте полукольцами.
На сковороде с одной ложкой подсолнечного масла обжарьте картофель с луком в течение 5 минут.
Добавьте 50 г измельченной ветчины и продолжайте обжаривать на среднем огне еще 5 минут.
В конце приготовления добавьте сливки и сыр, натертый на терке с большими отверстиями. Тушите на маленьком огне еще 5 минут.
Соль и перец – по вкусу. Подавайте с измельченной зеленью петрушки.
Источник: Евгений Клопотенко