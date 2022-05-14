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Еда

Молодой картофель: оригинальные блюда с рецептами

14 мая 2022, 15:46
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
картопля
Источник: Depositphotos

Май – это не только тюльпаны, сирень и крапива. В мае появляется на прилавках первая молодая картошка. А ее в Украине обожают.

Ее даже чистить не нужно! Поскреб щеточкой, промыв под потоком воды и начинай варить. И, кажется, что нет ничего вкуснее в мире, чем молодая картошечка со сливочным маслом и укропом.

А может, есть? Шеф Евгений Клопотенко снова подкинул нам несколько оригинальных рецептиков из обыкновенного молодого картофеля. Приготовьте, может, и ваша кулинарная коллекция пополнится этими вкусными блюдами.

Молодой картофель с корицей

Ингредиенты

  • 800 г молодого картофеля
  • 30 г сливочного масла
  • соль (по вкусу)
  • 1 ч. ложка молотой корицы

Помойте, поскребите (или нет) молодой картофель, сварите его до готовности в подсоленной воде.

Лучше брать мелкую или среднего размера, чтобы можно было варить целиком, так получается гораздо вкуснее.

Слейте воду, добавьте к горячему картофелю щепотку соли, корицу и сливочное масло. Хорошо перемешайте.

Молодой картофель с митболами

  • 300 г молодого картофеля
  • 2 зубчика чеснока
  • 1/2 ст. л. винного уксуса
  • 20 г сливочного масла
  • по вкусу душистый перец
  • по вкусу морская соль

Для митболов:

  • 300 г мясного фарша (свино-говяжий)
  • 50 г чоризо (или копченой колбасы)
  • 10 мл лимонного сока
  • по вкусу соль и перец

Для митболов мелко нашинкуйте чоризо. Фарш смешайте с чоризо, специями и лимонным соком. Сформируйте шарики по 70 г каждый и отправьте митболы в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекайте 30 минут (до готовности).

Картофель варите с чесноком и душистым перцем до готовности. Слейте воду. Добавьте сливочное масло и винный уксус с солью.

Закройте крышкой и перемешайте. Если нет винного уксуса, можно использовать кислую сметану.
Подавайте с митболами.

Молодой картофель с сыром и луком

  • 400 г молодой картофель
  • 100 г лук (1 небольшая луковица)
  • 50 г ветчина
  • 70 мл кулинарные сливки (18-30% жирности)
  • 50 г сыр твердый
  • 1 ст. л. масло подсолнечное
  • по вкусу соль и перец

Картошку помойте порежьте кружочками толщиной до 1 см. Небольшую луковицу порежьте полукольцами.

На сковороде с одной ложкой подсолнечного масла обжарьте картофель с луком в течение 5 минут.

Добавьте 50 г измельченной ветчины и продолжайте обжаривать на среднем огне еще 5 минут.

В конце приготовления добавьте сливки и сыр, натертый на терке с большими отверстиями. Тушите на маленьком огне еще 5 минут.

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Соль и перец – по вкусу. Подавайте с измельченной зеленью петрушки.

Источник: Евгений Клопотенко

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