Молода картопля: оригінальні страви з рецептами

Травень – це не лише тюльпани, бузок та кропива. У травні з’являється на прилавках перша молода картопля. А її в Україні обожнюють.

Її навіть чистити не треба! Пошкріб щіточкою, промивши під потоком води і починай варити. І, здається, що немає нічого смачнішого у світі, ніж молода картопля з вершковим маслом та кропом.

А може, є? Шеф Євген Клопотенко знову підкинув нам кілька оригінальних рецептиків із звичайної молодої картоплі. Приготуйте, можливо, і ваша кулінарна колекція поповниться цими смачними стравами.

Молода картопля з корицею

Інгредієнти

800 г молодої картоплі

30 г вершкового масла

сіль за смаком)

1 ч. ложка меленої кориці

Помийте, пошкребіть (або ні) молоду картоплю, зваріть її до готовності у підсоленій воді.

Краще брати дрібну або середнього розміру, щоб можна було варити цілою, так виходить набагато смачніше.

Злийте воду, додайте до гарячої картоплі дрібку солі, корицю та вершкове масло. Добре перемішайте.

Молода картопля з мітболами

300 г молодої картоплі

2 зубчики часнику

1/2 ст. л. винного оцту

20 г вершкового масла

за смаком запашний перець

за смаком морська сіль

Для мітболів:

300 г м’ясного фаршу (свино-яловичий)

50 г чоризо (або копченої ковбаси)

10 мл лимонного соку

за смаком сіль та перець

Для мітболів дрібно наріжте чоризо. Фарш змішайте з чоризо, спеціями та лимонним соком. Сформуйте кульки по 70 г кожен і відправте мітболи в духовку, розігріту до 180 градусів. Запікайте 30 хвилин (до готовності).

Картоплю варіть з часником і запашним перцем до готовності. Злийте воду. Додайте вершкове масло і винний оцет із сіллю.

Закрийте кришкою та перемішайте. Якщо немає винного оцту, можна використати кислу сметану.

Подавайте з мітболами.

Молода картопля з сиром та цибулею

400 г молодої картоплі

100 г цибуля (1 невелика цибулина)

50 г шинка

70 мл кулінарні вершки (18-30% жирності)

50 г сир твердий

1 ст. л. олія соняшникова

за смаком сіль та перець

Картоплю помийте поріжте кружальцями завтовшки до 1 см. Невелику цибулину поріжте півкільцями.

На сковороді з однією ложкою олії обсмажте картоплю з цибулею протягом 5 хвилин.

Додайте 50 г подрібненої шинки і продовжуйте обсмажувати на середньому вогні ще 5 хвилин.

Наприкінці приготування додайте вершки та сир, натертий на тертці з великими отворами. Тушкуйте на маленькому вогні ще 5 хвилин.

Сіль та перець – за смаком. Подавайте із подрібненою зеленню петрушки.

Джерело: Євген Клопотенко