Масленица — праздник, предвещающий приход весны. Свои истоки оно берет еще со времен язычества. Ярило – один из главных богов древнерусского пантеона – очень почитался нашими предками.

Именно благодаря этому божеству, покровителю солнца, появилась традиция печь на Масленицу блины — круглые, как солнечный диск.

И до сих пор именно блины считаются главным блюдом на Масленицу, которая в этом году пройдет с 20 по 26 февраля. Поэтому Факты ICTV подготовили лучшие рецепты блинов на праздник.

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Блины на дрожжах

Ингредиенты:

400 г пшеничной муки;

2-3 стакана молока;

2 яйца;

2 ст. л. сливочного масла;

20 г дрожжей;

1 ч. л. сахара;

щепотка соли.

Приготовление:

Подогрейте немного молока, разведите в нем дрожжи, добавьте сахар, соль, яйца, сливочное масло, хорошенько размешайте. Всыпьте пшеничную муку, размешайте. Тесто для блинов должно быть очень жидким и однородным, то есть без комочков. Дайте подойти 30-40 мин. Затем добавьте оставшееся молоко, немного подогрейте. Через 1,5 часа выпекайте тонкие блины на сковородке.

Блины на сливках

Ингредиенты:

2-3 стакана молока;

50 г дрожжей;

2 яйца;

1/2 стакана жирных сливок;

3 стакана пшеничной муки;

2 ч. л. соли;

3 ст. л. сахара.

Приготовление:

Смешайте 1,5 стакана теплого молока с дрожжами, добавьте соль, сахар и тщательно перемешайте. Затем введите 2 ст. муки и перемешайте до однородной массы. Оставьте на 20-30 минут, чтобы тесто для блинов поднялось. Как только тесто начнет расти, вбейте 2 яичных желтка, добавьте стакан муки, разведите молоком и перемешайте до однородной консистенции. Затем взбейте белки в крепкую пену. Отдельно взбейте сливки. Плавно введите в тесто белки, затем сливки, перемешайте и дайте настояться 30-40 мин. Затем выпекайте блины.

Блины на ржаной муке

Ингредиенты:

125 г ржаной муки;

125 г пшеничной муки;

10 г сухих дрожжей;

щепотка соли;

350-400 мл теплого молока;

2 больших яйца;

3 ст. ложки растительного масла.

Приготовление:

Смешайте два вида муки с солью и дрожжами, разведите молоком и смешивайте, пока не исчезнут комочки. Добавьте яйцо и один желток и перемешайте. Емкость с тестом накройте крышкой и поставьте в теплое место на 50-60 минут. Взбейте белок в крепкую пену, осторожно введите в тесто, добавьте растительное масло, тщательно перемешайте и дайте слегка подняться. Через 20-30 мин можно выпекать блины.

Блины на кефире

Ингредиенты:

2 стакана муки;

2 ст. л. сахара;

1,5 ч. л. соли;

2 яйца;

около 350-400 мл кефира.

Приготовление:

Муку перемешайте с сахаром и солью, введите два взбитых яйца, залейте кефиром и тщательно перемешайте, чтобы исчезли комочки. Тесто должно получиться достаточно жидким, чтобы оно растекалось по сковороде. Если тесто получилось очень густым, разведите его кефиром или теплой кипяченой водой до нужной консистенции. Выпекать блины следует на сильном огне.

Блины на пиве

Ингредиенты:

2 стакана муки;

400 мл пива;

2 яйца, 1 ст. л. сметаны или сливок;

200 г творога;

1 ст. ложка сахара;

1/4 стакана молока;

сухари панировочные;

соль на свой вкус.

Приготовление: