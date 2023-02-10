Масленица — праздник, предвещающий приход весны. Свои истоки оно берет еще со времен язычества. Ярило – один из главных богов древнерусского пантеона – очень почитался нашими предками.
Именно благодаря этому божеству, покровителю солнца, появилась традиция печь на Масленицу блины — круглые, как солнечный диск.
И до сих пор именно блины считаются главным блюдом на Масленицу, которая в этом году пройдет с 20 по 26 февраля. Поэтому Факты ICTV подготовили лучшие рецепты блинов на праздник.
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Блины на дрожжах
Ингредиенты:
- 400 г пшеничной муки;
- 2-3 стакана молока;
- 2 яйца;
- 2 ст. л. сливочного масла;
- 20 г дрожжей;
- 1 ч. л. сахара;
- щепотка соли.
Приготовление:
- Подогрейте немного молока, разведите в нем дрожжи, добавьте сахар, соль, яйца, сливочное масло, хорошенько размешайте.
- Всыпьте пшеничную муку, размешайте.
- Тесто для блинов должно быть очень жидким и однородным, то есть без комочков.
- Дайте подойти 30-40 мин.
- Затем добавьте оставшееся молоко, немного подогрейте.
- Через 1,5 часа выпекайте тонкие блины на сковородке.
Блины на сливках
Ингредиенты:
- 2-3 стакана молока;
- 50 г дрожжей;
- 2 яйца;
- 1/2 стакана жирных сливок;
- 3 стакана пшеничной муки;
- 2 ч. л. соли;
- 3 ст. л. сахара.
Приготовление:
- Смешайте 1,5 стакана теплого молока с дрожжами, добавьте соль, сахар и тщательно перемешайте.
- Затем введите 2 ст. муки и перемешайте до однородной массы.
- Оставьте на 20-30 минут, чтобы тесто для блинов поднялось. Как только тесто начнет расти, вбейте 2 яичных желтка, добавьте стакан муки, разведите молоком и перемешайте до однородной консистенции.
- Затем взбейте белки в крепкую пену. Отдельно взбейте сливки.
- Плавно введите в тесто белки, затем сливки, перемешайте и дайте настояться 30-40 мин.
- Затем выпекайте блины.
Блины на ржаной муке
Ингредиенты:
- 125 г ржаной муки;
- 125 г пшеничной муки;
- 10 г сухих дрожжей;
- щепотка соли;
- 350-400 мл теплого молока;
- 2 больших яйца;
- 3 ст. ложки растительного масла.
Приготовление:
- Смешайте два вида муки с солью и дрожжами, разведите молоком и смешивайте, пока не исчезнут комочки.
- Добавьте яйцо и один желток и перемешайте.
- Емкость с тестом накройте крышкой и поставьте в теплое место на 50-60 минут.
- Взбейте белок в крепкую пену, осторожно введите в тесто, добавьте растительное масло, тщательно перемешайте и дайте слегка подняться.
- Через 20-30 мин можно выпекать блины.
Блины на кефире
Ингредиенты:
- 2 стакана муки;
- 2 ст. л. сахара;
- 1,5 ч. л. соли;
- 2 яйца;
- около 350-400 мл кефира.
Приготовление:
- Муку перемешайте с сахаром и солью, введите два взбитых яйца, залейте кефиром и тщательно перемешайте, чтобы исчезли комочки.
- Тесто должно получиться достаточно жидким, чтобы оно растекалось по сковороде. Если тесто получилось очень густым, разведите его кефиром или теплой кипяченой водой до нужной консистенции.
- Выпекать блины следует на сильном огне.
Блины на пиве
Ингредиенты:
- 2 стакана муки;
- 400 мл пива;
- 2 яйца, 1 ст. л. сметаны или сливок;
- 200 г творога;
- 1 ст. ложка сахара;
- 1/4 стакана молока;
- сухари панировочные;
- соль на свой вкус.
Приготовление:
- Желтки разотрите со сметаной, всыпьте сахар, соль, добавьте один стакан пива и все хорошо перемешайте до получения однородной смеси.
- Затем добавьте муку и перемешивайте, пока не исчезнут комочки. Добавьте остатки пива и снова размешайте тесто.
- После этого взбейте белки в пену, добавьте ее в тесто и осторожно перемешайте. Дайте настояться 30 мин. Выпекайте блины на сковородке.
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