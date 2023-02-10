Масляна – свято, що передвіщає прихід весни. Свої витоки воно бере ще з часів язичництва. Ярила – одного з головних богів давньоруського пантеону – дуже шанували наші предки.

Саме завдяки цьому божеству, покровителю сонця, з’явилася традиція пекти на Масляну млинці – круглі, як сонячний диск.

І досі саме млинці вважаються головною стравою на Масляну, яка цього року проходитиме з 20 до 26 лютого. Тому Факти ICTV підготували найкращі рецепти млинців на свято.

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Млинці на дріжджах

Інгредієнти:

400 г пшеничного борошна;

2-3 склянки молока;

2 яйця;

2 ст. л. вершкового масла;

20 г дріжджів;

1 ч. л. цукру;

дрібка солі.

Приготування:

Підігрійте трохи молока, розведіть у ньому дріжджі, додайте цукор, сіль, яйця, вершкове масло, гарненько розмішайте. Всипте пшеничне борошно, розмішайте. Тісто для млинців має бути дуже рідким та однорідним, тобто без грудочок. Дайте підійти 30-40 хв. Потім додайте молоко, що залишилося, трохи підігрійте. Через 1,5 години випікайте тонкі млинці на сковорідці.

Млинці на вершках

Інгредієнти:

2-3 склянки молока;

50 г дріжджів;

2 яйця;

1/2 склянки жирних вершків;

3 склянки пшеничного борошна;

2 ч. л. солі;

3 ст. л. цукру.

Приготування:

Змішайте 1,5 склянки теплого молока з дріжджами, додайте сіль, цукор та ретельно перемішайте. Потім введіть 2 ст. борошна і перемішайте до однорідної маси. Залиште на 20-30 хвилин, щоб тісто для млинців піднялося. Тільки-но тісто почне рости, вбийте 2 яєчних жовтки, додайте склянку борошна, розведіть молоком та перемішайте до однорідної консистенції. Потім збийте білки в міцну піну. Окремо збийте вершки. Плавно введіть в тісто білки, потім вершки, перемішайте та дайте настоятися 30-40 хв. Потім випікайте млинці.

Млинці на житньому борошні

Інгредієнти:

125 г житнього борошна;

125 г пшеничного борошна;

10 г сухих дріжджів;

дрібка солі;

350-400 мл теплого молока;

2 великих яйця;

3 ст. ложки рослинної олії.

Приготування:

Змішайте два види борошна з сіллю та дріжджами, розведіть молоком й змішуйте, доки не зникнуть грудочки. Додайте яйце та один жовток й перемішайте. Місткість з тістом накрийте кришкою і поставте в тепле місце на 50-60 хв. Збийте білок в міцну піну, обережно введіть у тісто, додайте рослинну олію, ретельно перемішайте та дайте злегка піднятися. Через 20-30 хв можна випікати млинці.

Млинці на кефірі

Інгредієнти:

2 склянки борошна;

2 ст. л. цукру;

1,5 ч. л. солі;

2 яйця;

близько 350-400 мл кефіру.

Приготування:

Борошно перемішати з цукром і сіллю, введіть два збитих яйця, залийте кефіром і ретельно перемішайте, щоб зникли грудочки. Тісто має вийти досить рідким, щоб воно розтікалося по сковороді. Якщо тісто вийшло дуже густим, розведіть його кефіром або теплою кип’яченою водою до потрібної консистенції. Випікати млинці необхідно на сильному вогні.

Млинці на пиві

Інгредієнти:

2 склянки борошна;

400 мл пива;

2 яйця, 1 ст. л. сметани чи вершків;

200 г сиру;

1 ст. ложка цукру;

1/4 склянки молока;

сухарі панірувальні;

сіль на свій смак.

Приготування:

Жовтки розітріть зі сметаною, всипте цукор, сіль, додайте одну склянку пива та все добре перемішайте до отримання однорідної суміші.

Потім додайте борошно і перемішуйте, доки не зникнуть грудочки. Додайте залишки пива та знову розмішайте тісто.

Після цього збийте білки в піну, додайте її до тіста та обережно перемішайте. Дайте настоятися 30 хв. Випікайте млинці на сковорідці.