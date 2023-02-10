Масляна – свято, що передвіщає прихід весни. Свої витоки воно бере ще з часів язичництва. Ярила – одного з головних богів давньоруського пантеону – дуже шанували наші предки.
Саме завдяки цьому божеству, покровителю сонця, з’явилася традиція пекти на Масляну млинці – круглі, як сонячний диск.
І досі саме млинці вважаються головною стравою на Масляну, яка цього року проходитиме з 20 до 26 лютого. Тому Факти ICTV підготували найкращі рецепти млинців на свято.
Млинці на дріжджах
Інгредієнти:
- 400 г пшеничного борошна;
- 2-3 склянки молока;
- 2 яйця;
- 2 ст. л. вершкового масла;
- 20 г дріжджів;
- 1 ч. л. цукру;
- дрібка солі.
Приготування:
- Підігрійте трохи молока, розведіть у ньому дріжджі, додайте цукор, сіль, яйця, вершкове масло, гарненько розмішайте.
- Всипте пшеничне борошно, розмішайте.
- Тісто для млинців має бути дуже рідким та однорідним, тобто без грудочок.
- Дайте підійти 30-40 хв.
- Потім додайте молоко, що залишилося, трохи підігрійте.
- Через 1,5 години випікайте тонкі млинці на сковорідці.
Млинці на вершках
Інгредієнти:
- 2-3 склянки молока;
- 50 г дріжджів;
- 2 яйця;
- 1/2 склянки жирних вершків;
- 3 склянки пшеничного борошна;
- 2 ч. л. солі;
- 3 ст. л. цукру.
Приготування:
- Змішайте 1,5 склянки теплого молока з дріжджами, додайте сіль, цукор та ретельно перемішайте.
- Потім введіть 2 ст. борошна і перемішайте до однорідної маси.
- Залиште на 20-30 хвилин, щоб тісто для млинців піднялося. Тільки-но тісто почне рости, вбийте 2 яєчних жовтки, додайте склянку борошна, розведіть молоком та перемішайте до однорідної консистенції.
- Потім збийте білки в міцну піну. Окремо збийте вершки.
- Плавно введіть в тісто білки, потім вершки, перемішайте та дайте настоятися 30-40 хв.
- Потім випікайте млинці.
Млинці на житньому борошні
Інгредієнти:
- 125 г житнього борошна;
- 125 г пшеничного борошна;
- 10 г сухих дріжджів;
- дрібка солі;
- 350-400 мл теплого молока;
- 2 великих яйця;
- 3 ст. ложки рослинної олії.
Приготування:
- Змішайте два види борошна з сіллю та дріжджами, розведіть молоком й змішуйте, доки не зникнуть грудочки.
- Додайте яйце та один жовток й перемішайте.
- Місткість з тістом накрийте кришкою і поставте в тепле місце на 50-60 хв.
- Збийте білок в міцну піну, обережно введіть у тісто, додайте рослинну олію, ретельно перемішайте та дайте злегка піднятися.
- Через 20-30 хв можна випікати млинці.
Млинці на кефірі
Інгредієнти:
- 2 склянки борошна;
- 2 ст. л. цукру;
- 1,5 ч. л. солі;
- 2 яйця;
- близько 350-400 мл кефіру.
Приготування:
- Борошно перемішати з цукром і сіллю, введіть два збитих яйця, залийте кефіром і ретельно перемішайте, щоб зникли грудочки.
- Тісто має вийти досить рідким, щоб воно розтікалося по сковороді. Якщо тісто вийшло дуже густим, розведіть його кефіром або теплою кип’яченою водою до потрібної консистенції.
- Випікати млинці необхідно на сильному вогні.
Млинці на пиві
Інгредієнти:
- 2 склянки борошна;
- 400 мл пива;
- 2 яйця, 1 ст. л. сметани чи вершків;
- 200 г сиру;
- 1 ст. ложка цукру;
- 1/4 склянки молока;
- сухарі панірувальні;
- сіль на свій смак.
Приготування:
Жовтки розітріть зі сметаною, всипте цукор, сіль, додайте одну склянку пива та все добре перемішайте до отримання однорідної суміші.
Потім додайте борошно і перемішуйте, доки не зникнуть грудочки. Додайте залишки пива та знову розмішайте тісто.
Після цього збийте білки в піну, додайте її до тіста та обережно перемішайте. Дайте настоятися 30 хв. Випікайте млинці на сковорідці.