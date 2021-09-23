Новое исследование UNSW Medicine & Health в Великобритании, опубликованное на этой неделе в журнале Sports Medicine, опровергает базовое представление о том, что для наращивания мышц нужны силовые, а для похудания – кардиотренировки.

Фактически ученые показали, что мы можем потерять около 1,4% всего жира в организме только с помощью силовых тренировок, что аналогично тому, сколько мы можем потерять с помощью кардио или аэробики.

— Многие люди думают, что, если вы хотите похудеть, вам нужно выйти и побегать, — говорит старший автор исследования, физиолог доктор Мэнди Хагстром.

По его словам, результаты показывают, что силовые тренировки вызывают благоприятную потерю жира без необходимости сознательного соблюдения диеты или бега.

До сих пор связь между силовыми тренировками и сжиганием жира была неясной. В прошлом исследования изучали эту связь, но их выборки, как правило, невелики — побочный эффект от того, что немногие люди хотят добровольно заниматься физическими упражнениями в течение нескольких месяцев подряд. А небольшие размеры выборки могут затруднить получение статистически значимых результатов, особенно потому, что разные люди могут по-разному реагировать на программы упражнений.

Ученые объединили результаты 58 исследовательских работ, в которых использовались высокоточные формы измерения жировых отложений. Например, сканирование тела, чтобы отличить жировую массу от мышечной.

Всего в исследованиях приняли участие 3 тыс. человек, ни один из которых не имел опыта силовых тренировок.

Хотя программы силовых тренировок в разных исследованиях различались, участники тренировались примерно по 45–60 минут каждое занятие в среднем 2,7 раза в неделю. Программы длились около пяти месяцев.

Команда обнаружила, что в среднем участники теряли 1,4% общего жира, что для большинства участников составляло примерно полкилограмма жировой массы.

Хотя результаты обнадеживают поклонников качать железо, ученые уточняют, что лучший подход для людей, которые стремятся сбросить жир, это по-прежнему придерживаться полноценного питания и выполнять режим упражнений, включающий, помимо силовых, аэро- и кардионагрузки.