Нове дослідження UNSW Medicine & Health у Великій Британії, опубліковане на цьому тижні в журналі Sports Medicine, спростовує базове уявлення про те, що для нарощування м’язів потрібні силові, а для схуднення – кардіотренування.

Фактично вчені показали, що ми можемо втратити близько 1,4% всього жиру в організмі тільки за допомогою силових тренувань, що аналогічно тому, скільки ми можемо втратити за допомогою кардіо або аеробіки.

– Багато людей думають, що, якщо ви хочете схуднути, вам потрібно вийти і побігати, – говорить старший автор дослідження, фізіолог доктор Менді Хагстром.

За його словами, результати показують, що силові тренування викликають сприятливу втрату жиру без необхідності свідомого дотримання дієти або бігу.

До цих пір зв’язок між силовими тренуваннями і спалюванням жиру був неясним. У минулому дослідження його вивчали, але їхні вибірки, як правило, були невеликі – побічний ефект того, що небагато людей хочуть добровільно займатися фізичними вправами протягом декількох місяців поспіль. А невеликі розміри вибірки можуть ускладнити отримання статистично значущих результатів, особливо тому, що різні люди можуть по-різному реагувати на програми вправ.

Вчені об’єднали результати 58 дослідницьких робіт, в яких використовувалися високоточні форми вимірювання жирових відкладень. Наприклад, сканування тіла, щоб відрізнити жирову масу від м’язової.

Всього в дослідженнях взяли участь 3 тис. осіб, жодна з яких не мала досвіду силових тренувань.

Хоча програми силових тренувань в різних дослідженнях розрізнялися, учасники тренувалися приблизно по 45-60 хвилин кожне заняття в середньому 2,7 рази на тиждень. Програми тривали близько п’яти місяців.

Команда виявила, що в середньому учасники втрачали 1,4% загального жиру, що для більшості учасників становило приблизно півкілограма жирової маси.

Хоча результати обнадіюють шанувальників качати залізо, вчені уточнюють, що кращий підхід для людей, які прагнуть скинути жир, це як і раніше дотримуватися повноцінного харчування і виконувати режим вправ, що включає, крім силових, аеро-і кардіонавантаження.