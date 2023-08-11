Красная рыбка — вкусный и полезный продукт, из которого можно приготовить множество закусок. Ее используют для приготовления бутербродов, тарталеток, салатов, блинов и других блюд.

Если покупать готового слабосоленого лосося или форель желания нет, красную рыбку можно легко засолить в домашних условиях.

Как засолить красную рыбу, читайте в нашем материале.

Готовим слабосоленую красную рыбу

Вы можете засолить в домашних условиях любую красную рыбку. Все зависит от ваших вкусов. Это может быть форель, лосось, семга, горбуша или кета.

Кроме того, солить можно как свежую, так и замороженную рыбку. Для приготовления вам понадобится:

Красная рыба — 500 г.

Сахар — 1 ч. ложка.

Соль — 1 ст. ложка.

Лавровый лист — 2 шт.

Черный перец — 5-7 горошин.

Если у вас есть любимые специи, можно экспериментировать и добавлять их в маринад.

Как засолить красную рыбу:

Перед началом засолки нужно обработать рыбное филе: удалите косточки, отрежьте лишний жир и плавники. Если филе очень большое, лучше разрезать его пополам или нарезать на маленькие кусочки (их будет легче выкладывать на бутерброды).

Очищенную рыбу промойте под проточной водой и промокните бумажным полотенцем. Переложите красную рыбу в отдельную тарелку, добавьте соль, сахар и тщательно перемешайте рыбные кусочки. Если вы решили солить целый кусок, тщательно натрите рыбу специями.

Возьмите контейнер, в котором будет солиться рыба, и насыпьте на дно несколько граммов сахара и соли. Также добавьте горошины черного перца и лавровый лист.

Переложите филе в контейнер мякотью вниз, закройте крышкой и отправьте в холодильник. Если вы хотите, чтобы рыбка получилась нежная и малосоленая, на приготовление уйдет 2 дня. Для более соленого результата, хранить красную рыбу нужно 4 дня.

Красная рыбка пустит сок, вам нужно слить его и переложить готовую рыбу в чистую тарелку. После этого можно пробовать и наслаждаться!