Червона рибка – смачний та корисний продукт, з якого можна приготувати безліч закусок. Її використовують для приготування бутербродів, тарталеток, салатів, млинців та інших страв.

Якщо купувати готового слабосолоного лосося чи форель бажання немає, червону рибку можна легко засолити в домашніх умовах.

Як засолити червону рибу, читайте в нашому матеріалі.

Готуємо слабосолону червону рибу

Ви можете засолити в домашніх умовах будь-яку червону рибку. Усе залежить від ваших смаків. Це може бути форель, лосось, сьомга, горбуша чи кета.

Крім того, солити можна як свіжу, так і заморожену рибку. Для приготування вам знадобиться:

Червона риба – 500 г.

Цукор – 1 ч. ложка.

Сіль – 1 ст. ложка.

Лавровий лист – 2 шт.

Чорний перець – 5-7 горошин.

Якщо у вас є улюблені спеції, можна експериментувати та додавати їх в маринад.

Як засолити червону рибу:

Перед початком засолювання потрібно обробити рибне філе: видаліть кісточки, відріжте зайвий жир та плавці. Якщо філе дуже велике, краще розрізати його навпіл чи нарізати на маленькі шматочки (їх буде легше викладати на бутерброди).

Очищену рибу промийте під проточною водою та промокніть паперовим рушником. Перекладіть червону рибу в окрему тарілку, додайте сіль, цукор та ретельно перемішайте рибні шматочки. Якщо ви вирішили солити цілий шматок, ретельно натріть рибу спеціями.

Візьміть контейнер, в якому буде солитися риба, та насипте на дно кілька грамів цукру й солі. Додайте також горошини чорного перцю та лавровий лист.

Перекладіть філе в контейнер м’якушем донизу, закрийте кришкою та відправте у холодильник. Якщо ви хочете, аби рибка вийшла ніжна та малосолена, на приготування піде 2 дні. Для більш солоного результату зберігати червону рибу потрібно 4 дні.

Червона рибка пустить сік, вам потрібно злити його та перекласти готову рибу в чисту тарілку. Після цього можна куштувати та насолоджуватися!