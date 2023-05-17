17 Травня 2023, 15:25 Асоян Каріна редакторка стрічки

Паста із соусом болоньєзе – одна із найпопулярніших італійських страв. Її готують зі спагеті з твердих сортів пшениці та смачного соусу на основі томатів. Соус болоньєзе родом з міста Болоньї, яке вважається неофіційною гастрономічною столицею Італії. Факти ICTV діляться рецептами смачної пасти болоньєзе. Паста болоньєзе – класичний рецепт Інгредієнти спагеті – 500 г;

цибуля – 1 шт.;

селера – 100 г;

часник – 1 зубчик;

яловичий фарш – 500 г;

морква – 1 шт.;

томати у власному соку – 400 г;

сіль – за смаком. Спосіб приготування Овочі необхідно почистити й нарізати кубиками Фарш обсмажити на сковорідці та додати цибулю, моркву, селеру. Тушкувати суміш слід 5-6 хвилин. Після цього додайте сіль, томати і перемішайте. Далі накрийте соус кришкою і тушкуйте ще 30 хвилин на середньому вогні. Відваріть спагеті та злийте воду. За кілька хвилин до закінчення зазначеного часу в соус потрібно додати нарізаний часник. Дайте соусу настоятися. Викладіть макарони на порційну тарілку. Зверху додайте соус і потріть сир. Паста болоньєзе – рецепт від Євгена Клопотенка Інгредієнти яловичий фарш – 300 г;

свиняча грудинка – 150 г;

морква – 1 шт.;

селера – 2 шт.;

цибуля – 1 шт.;

томати у власному соку – 300 г;

червоне сухе вино – 100 мл;

молоко 2,5% – 200 мл;

оливкова олія – 2 ст. л.;

сіль та перець за смаком. Для тіста: борошно – 400 г;

яйця – 4;

оливкова олія – 4 ст. л.;

вода – 2 ст. л.;

сіль – 1 ч. л. Спосіб приготування Приготуйте тісто для макаронів. Змішайте борошно, сіль, яйця і оливкову олію. За необхідності додайте води. Тісто загорніть у харчову плівку і покладіть до холодильника на 20-30 хвилин. Томати потрібно перебити за допомогою блендера. Свинячу грудинку, цибулю, селеру і моркву наріжте невеличкими кубиками. Розігрійте сковорідку з оливковою олією та обсмажте кубики свинячої грудинки. Додайте моркву, цибулю та селеру. Через 4 хвилини додайте яловичий фарш і перемішайте. До цієї суміші влийте 100 мл червоного вина та випарюйте його протягом 2 хвилин. Після цього влийте перебиті томати і тушкуйте протягом 20-30 хвилин. Посоліть і в кінці приготування додайте молоко. Тушкуйте ще 7 хвилин. Тісто розділіть на кілька частин і розкачайте. Це можна зробити самостійно або за допомогою спеціальної кухонної насадки. Наріжте смужками. Пасту відваріть у підсоленій воді. Готову пасту викладіть на тарілку і додайте соус болоньєзе. Читайте також: Паста з морепродуктами у вершковому соусі – покрокові рецепти

Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.