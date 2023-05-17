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Їжа

Як приготувати пасту болоньєзе – класичний рецепт

17 Травня 2023, 15:25
Асоян Каріна редакторка стрічки
паста болоньезе
Джерело: Unsplash

Паста із соусом болоньєзе – одна із найпопулярніших італійських страв. Її готують зі спагеті з твердих сортів пшениці та смачного соусу на основі томатів.

Соус болоньєзе родом з міста Болоньї, яке вважається неофіційною гастрономічною столицею Італії.

Факти ICTV діляться рецептами смачної пасти болоньєзе.

Паста болоньєзе – класичний рецепт

Інгредієнти

  • спагеті – 500 г;
  • цибуля – 1 шт.;
  • селера – 100 г;
  • часник – 1 зубчик;
  • яловичий фарш – 500 г;
  • морква – 1 шт.;
  • томати у власному соку – 400 г;
  • сіль – за смаком.

Спосіб приготування

  1. Овочі необхідно почистити й нарізати кубиками
  2. Фарш обсмажити на сковорідці та додати цибулю, моркву, селеру.
  3. Тушкувати суміш слід 5-6 хвилин.
  4. Після цього додайте сіль, томати і перемішайте.
  5. Далі накрийте соус кришкою і тушкуйте ще 30 хвилин на середньому вогні.
  6. Відваріть спагеті та злийте воду.
  7. За кілька хвилин до закінчення зазначеного часу в соус потрібно додати нарізаний часник.
  8. Дайте соусу настоятися.
  9. Викладіть макарони на порційну тарілку. Зверху додайте соус і потріть сир.

Паста болоньєзе – рецепт від Євгена Клопотенка

Інгредієнти

  • яловичий фарш – 300 г;
  • свиняча грудинка  – 150 г;
  • морква – 1 шт.;
  • селера – 2 шт.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • томати у власному соку – 300 г;
  • червоне сухе вино – 100 мл;
  • молоко 2,5% – 200 мл;
  • оливкова олія – 2 ст. л.;
  • сіль та перець за смаком.

Для тіста:

  • борошно – 400 г;
  • яйця – 4;
  • оливкова олія – 4 ст. л.;
  • вода – 2 ст. л.;
  • сіль – 1 ч. л.

Спосіб приготування

  1. Приготуйте тісто для макаронів. Змішайте борошно, сіль, яйця і оливкову олію. За необхідності додайте води.
  2. Тісто загорніть у харчову плівку і покладіть до холодильника на 20-30 хвилин.
  3. Томати потрібно перебити за допомогою блендера.
  4. Свинячу грудинку, цибулю, селеру і моркву наріжте невеличкими кубиками.
  5. Розігрійте сковорідку з оливковою олією та обсмажте кубики свинячої грудинки.
  6. Додайте моркву, цибулю та селеру.
  7. Через 4 хвилини додайте яловичий фарш і перемішайте.
  8. До цієї суміші влийте 100 мл червоного вина та випарюйте його протягом 2 хвилин.
  9. Після цього влийте перебиті томати і тушкуйте протягом 20-30 хвилин.
  10. Посоліть і в кінці приготування додайте молоко.
  11. Тушкуйте ще 7 хвилин.
  12. Тісто розділіть на кілька частин і розкачайте. Це можна зробити самостійно або за допомогою спеціальної кухонної насадки. Наріжте смужками.
  13. Пасту відваріть у підсоленій воді.
  14. Готову пасту викладіть на тарілку і додайте соус болоньєзе.
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Здорове харчування Кулінарні рецепти Поради
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