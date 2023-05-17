Паста із соусом болоньєзе – одна із найпопулярніших італійських страв. Її готують зі спагеті з твердих сортів пшениці та смачного соусу на основі томатів.
Соус болоньєзе родом з міста Болоньї, яке вважається неофіційною гастрономічною столицею Італії.
Факти ICTV діляться рецептами смачної пасти болоньєзе.
Паста болоньєзе – класичний рецепт
Інгредієнти
- спагеті – 500 г;
- цибуля – 1 шт.;
- селера – 100 г;
- часник – 1 зубчик;
- яловичий фарш – 500 г;
- морква – 1 шт.;
- томати у власному соку – 400 г;
- сіль – за смаком.
Спосіб приготування
- Овочі необхідно почистити й нарізати кубиками
- Фарш обсмажити на сковорідці та додати цибулю, моркву, селеру.
- Тушкувати суміш слід 5-6 хвилин.
- Після цього додайте сіль, томати і перемішайте.
- Далі накрийте соус кришкою і тушкуйте ще 30 хвилин на середньому вогні.
- Відваріть спагеті та злийте воду.
- За кілька хвилин до закінчення зазначеного часу в соус потрібно додати нарізаний часник.
- Дайте соусу настоятися.
- Викладіть макарони на порційну тарілку. Зверху додайте соус і потріть сир.
Паста болоньєзе – рецепт від Євгена Клопотенка
Інгредієнти
- яловичий фарш – 300 г;
- свиняча грудинка – 150 г;
- морква – 1 шт.;
- селера – 2 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- томати у власному соку – 300 г;
- червоне сухе вино – 100 мл;
- молоко 2,5% – 200 мл;
- оливкова олія – 2 ст. л.;
- сіль та перець за смаком.
Для тіста:
- борошно – 400 г;
- яйця – 4;
- оливкова олія – 4 ст. л.;
- вода – 2 ст. л.;
- сіль – 1 ч. л.
Спосіб приготування
- Приготуйте тісто для макаронів. Змішайте борошно, сіль, яйця і оливкову олію. За необхідності додайте води.
- Тісто загорніть у харчову плівку і покладіть до холодильника на 20-30 хвилин.
- Томати потрібно перебити за допомогою блендера.
- Свинячу грудинку, цибулю, селеру і моркву наріжте невеличкими кубиками.
- Розігрійте сковорідку з оливковою олією та обсмажте кубики свинячої грудинки.
- Додайте моркву, цибулю та селеру.
- Через 4 хвилини додайте яловичий фарш і перемішайте.
- До цієї суміші влийте 100 мл червоного вина та випарюйте його протягом 2 хвилин.
- Після цього влийте перебиті томати і тушкуйте протягом 20-30 хвилин.
- Посоліть і в кінці приготування додайте молоко.
- Тушкуйте ще 7 хвилин.
- Тісто розділіть на кілька частин і розкачайте. Це можна зробити самостійно або за допомогою спеціальної кухонної насадки. Наріжте смужками.
- Пасту відваріть у підсоленій воді.
- Готову пасту викладіть на тарілку і додайте соус болоньєзе.