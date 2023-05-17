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Їжа

Паста з морепродуктами у вершковому соусі – покрокові рецепти

17 Травня 2023, 14:38
Асоян Каріна редакторка стрічки
паста с морепродуктами в сливочном соусе
Джерело: Unsplash

Італійська паста впевнено закріпилася на столі як основний гарнір. Традиційно її виготовляють із борошна твердих сортів пшениці та води. А для того, щоб страва смакувала краще, до неї додають мʼясо, овочі, сир і навіть морепродукти.

Факти ICTV розповідають, як приготувати пасту з морепродуктами у вершковому соусі.

Традиційна паста з морепродуктами у вершковому соусі

Інгредієнти

  • паста – 400 г;
  • морський коктейль – 400 г;
  • вершки 10% – одна склянка;
  • часник – 2 зубчики;
  • цибуля – 2 шт.;
  • оливкова олія – 1-2 ст. л.;
  • базилік – за смаком;
  • мускатний горіх – за смаком;
  • сіль – за смаком.

Спосіб приготування

  1. Спершу необхідно очистити овочі.
  2. Далі подрібнити цибулину й часник і підсмажити на оливковій олії.
  3. Додайте вершки, спеції, сіль і прогрійте до закипання.
  4. Паралельно закипʼятіть воду і відваріть пасту так, щоб вона не зламалася.
  5. Коли соус закипить, додайте морепродукти.
  6. Злийте з пасти воду і перекладіть у сковороду до суміші вершків.
  7. Перемішайте і викладіть на тарілки. Прикрасити страву можна свіжим базиліком.

Паста з морепродуктами і вином у вершковому соусі

Інгредієнти

  • паста – 400 г;
  • твердий сир – 70 г;
  • вершки – 200 г;
  • біле сухе вино – 0,5 склянки;
  • оливкова олія – 2 ст. л.;
  • цедра лимона – 1 ч. л.;
  • часник – 3 зубчики;
  • креветки або коктейль із морепродуктів – 400 г;
  • масло – 20 г.

Спосіб приготування

  1. Спершу потрібно очистити й подрібнити часник.
  2. Розігрійте сковорідку. Додайте олію та масло.
  3. Після того, як масло розтане, висипте в сковорідку часник.
  4. Далі додайте морепродукти й обсмажуйте 35 секунд.
  5. Морепродукти потрібно перекласти в окрему ємність, а на сковорідку вилити вино.
  6. Паралельно закипʼятіть воду і відваріть макарони.
  7. Коли алкоголь випарується із пательні, додайте цедру лимона, сир та вершки.
  8. Злийте воду із макаронів.
  9. Перемішайте приготовані макарони із соусом і морепродуктами.
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