Італійська паста впевнено закріпилася на столі як основний гарнір. Традиційно її виготовляють із борошна твердих сортів пшениці та води. А для того, щоб страва смакувала краще, до неї додають мʼясо, овочі, сир і навіть морепродукти.
Факти ICTV розповідають, як приготувати пасту з морепродуктами у вершковому соусі.
Традиційна паста з морепродуктами у вершковому соусі
Інгредієнти
- паста – 400 г;
- морський коктейль – 400 г;
- вершки 10% – одна склянка;
- часник – 2 зубчики;
- цибуля – 2 шт.;
- оливкова олія – 1-2 ст. л.;
- базилік – за смаком;
- мускатний горіх – за смаком;
- сіль – за смаком.
Спосіб приготування
- Спершу необхідно очистити овочі.
- Далі подрібнити цибулину й часник і підсмажити на оливковій олії.
- Додайте вершки, спеції, сіль і прогрійте до закипання.
- Паралельно закипʼятіть воду і відваріть пасту так, щоб вона не зламалася.
- Коли соус закипить, додайте морепродукти.
- Злийте з пасти воду і перекладіть у сковороду до суміші вершків.
- Перемішайте і викладіть на тарілки. Прикрасити страву можна свіжим базиліком.
Паста з морепродуктами і вином у вершковому соусі
Інгредієнти
- паста – 400 г;
- твердий сир – 70 г;
- вершки – 200 г;
- біле сухе вино – 0,5 склянки;
- оливкова олія – 2 ст. л.;
- цедра лимона – 1 ч. л.;
- часник – 3 зубчики;
- креветки або коктейль із морепродуктів – 400 г;
- масло – 20 г.
Спосіб приготування
- Спершу потрібно очистити й подрібнити часник.
- Розігрійте сковорідку. Додайте олію та масло.
- Після того, як масло розтане, висипте в сковорідку часник.
- Далі додайте морепродукти й обсмажуйте 35 секунд.
- Морепродукти потрібно перекласти в окрему ємність, а на сковорідку вилити вино.
- Паралельно закипʼятіть воду і відваріть макарони.
- Коли алкоголь випарується із пательні, додайте цедру лимона, сир та вершки.
- Злийте воду із макаронів.
- Перемішайте приготовані макарони із соусом і морепродуктами.
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