Італійська паста впевнено закріпилася на столі як основний гарнір. Традиційно її виготовляють із борошна твердих сортів пшениці та води. А для того, щоб страва смакувала краще, до неї додають мʼясо, овочі, сир і навіть морепродукти.

Факти ICTV розповідають, як приготувати пасту з морепродуктами у вершковому соусі.

Традиційна паста з морепродуктами у вершковому соусі

Інгредієнти

паста – 400 г;

морський коктейль – 400 г;

вершки 10% – одна склянка;

часник – 2 зубчики;

цибуля – 2 шт.;

оливкова олія – 1-2 ст. л.;

базилік – за смаком;

мускатний горіх – за смаком;

сіль – за смаком.

Спосіб приготування

Спершу необхідно очистити овочі. Далі подрібнити цибулину й часник і підсмажити на оливковій олії. Додайте вершки, спеції, сіль і прогрійте до закипання. Паралельно закипʼятіть воду і відваріть пасту так, щоб вона не зламалася. Коли соус закипить, додайте морепродукти. Злийте з пасти воду і перекладіть у сковороду до суміші вершків. Перемішайте і викладіть на тарілки. Прикрасити страву можна свіжим базиліком.

Паста з морепродуктами і вином у вершковому соусі

Інгредієнти

паста – 400 г;

твердий сир – 70 г;

вершки – 200 г;

біле сухе вино – 0,5 склянки;

оливкова олія – 2 ст. л.;

цедра лимона – 1 ч. л.;

часник – 3 зубчики;

креветки або коктейль із морепродуктів – 400 г;

масло – 20 г.

Спосіб приготування