Итальянская паста уверенно закрепилась на столе как основной гарнир. Традиционно ее изготавливают из муки твердых сортов пшеницы и воды. А для того, чтобы блюдо было вкуснее, в него добавляют мясо, овощи, сыр и даже морепродукты.

Факты ICTV рассказывают, как приготовить пасту с морепродуктами в сливочном соусе.

Традиционная паста с морепродуктами в сливочном соусе

Ингредиенты

паста — 400 г;

морской коктейль — 400 г;

сливки 10% — один стакан;

чеснок — 2 зубчика;

лук — 2 шт;

оливковое масло — 1-2 ст. л;

базилик — по вкусу;

мускатный орех — по вкусу;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Сначала необходимо очистить овощи. Далее измельчить луковицу и чеснок и поджарить на оливковом масле. Добавьте сливки, специи, соль и прогрейте до закипания. Параллельно вскипятите воду и отварите пасту так, чтобы она не сломалась. Когда соус закипит, добавьте морепродукты. Слейте с пасты воду и переложите в сковороду к смеси сливок. Перемешайте и выкладывайте на тарелки. Украсить блюдо можно свежим базиликом.

Паста с морепродуктами и вином в сливочном соусе

Ингредиенты

паста — 400 г;

твердый сыр — 70 г;

сливки — 200 г;

белое сухое вино — 0,5 стакана;

оливковое масло — 2 ст. л;

цедра лимона — 1 ч. л.;

чеснок — 3 зубчика;

креветки или коктейль из морепродуктов — 400 г;

масло — 20 г.

Способ приготовления