Итальянская паста уверенно закрепилась на столе как основной гарнир. Традиционно ее изготавливают из муки твердых сортов пшеницы и воды. А для того, чтобы блюдо было вкуснее, в него добавляют мясо, овощи, сыр и даже морепродукты.
Факты ICTV рассказывают, как приготовить пасту с морепродуктами в сливочном соусе.
Традиционная паста с морепродуктами в сливочном соусе
Ингредиенты
- паста — 400 г;
- морской коктейль — 400 г;
- сливки 10% — один стакан;
- чеснок — 2 зубчика;
- лук — 2 шт;
- оливковое масло — 1-2 ст. л;
- базилик — по вкусу;
- мускатный орех — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Сначала необходимо очистить овощи.
- Далее измельчить луковицу и чеснок и поджарить на оливковом масле.
- Добавьте сливки, специи, соль и прогрейте до закипания.
- Параллельно вскипятите воду и отварите пасту так, чтобы она не сломалась.
- Когда соус закипит, добавьте морепродукты.
- Слейте с пасты воду и переложите в сковороду к смеси сливок.
- Перемешайте и выкладывайте на тарелки. Украсить блюдо можно свежим базиликом.
Паста с морепродуктами и вином в сливочном соусе
Ингредиенты
- паста — 400 г;
- твердый сыр — 70 г;
- сливки — 200 г;
- белое сухое вино — 0,5 стакана;
- оливковое масло — 2 ст. л;
- цедра лимона — 1 ч. л.;
- чеснок — 3 зубчика;
- креветки или коктейль из морепродуктов — 400 г;
- масло — 20 г.
Способ приготовления
- Сперва нужно очистить и измельчить чеснок.
- Разогрейте сковородку. Добавьте растительное масло и масло.
- После того, как масло растает, высыпьте в сковородку чеснок.
- Далее добавьте морепродукты и обжаривайте 35 секунд.
- Морепродукты нужно переложить в отдельную емкость, а на сковородку вылить вино.
- Параллельно вскипятите воду и отварите макароны.
- Когда алкоголь испарится со сковороды, добавьте цедру лимона, сыр и сливки.
- Слейте воду с макарон.
- Перемешайте приготовленные макароны с соусом и морепродуктами.