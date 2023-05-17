Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Еда

Паста с морепродуктами в сливочном соусе – пошаговые рецепты

17 мая 2023, 14:38
Асоян Карина редактор ленты
паста с морепродуктами в сливочном соусе
Источник: Unsplash

Итальянская паста уверенно закрепилась на столе как основной гарнир. Традиционно ее изготавливают из муки твердых сортов пшеницы и воды. А для того, чтобы блюдо было вкуснее, в него добавляют мясо, овощи, сыр и даже морепродукты.

Факты ICTV рассказывают, как приготовить пасту с морепродуктами в сливочном соусе.

Традиционная паста с морепродуктами в сливочном соусе

Ингредиенты

  • паста — 400 г;
  • морской коктейль — 400 г;
  • сливки 10% — один стакан;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • лук — 2 шт;
  • оливковое масло — 1-2 ст. л;
  • базилик — по вкусу;
  • мускатный орех — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Сначала необходимо очистить овощи.
  2. Далее измельчить луковицу и чеснок и поджарить на оливковом масле.
  3. Добавьте сливки, специи, соль и прогрейте до закипания.
  4. Параллельно вскипятите воду и отварите пасту так, чтобы она не сломалась.
  5. Когда соус закипит, добавьте морепродукты.
  6. Слейте с пасты воду и переложите в сковороду к смеси сливок.
  7. Перемешайте и выкладывайте на тарелки. Украсить блюдо можно свежим базиликом.

Паста с морепродуктами и вином в сливочном соусе

Ингредиенты

  • паста — 400 г;
  • твердый сыр — 70 г;
  • сливки — 200 г;
  • белое сухое вино — 0,5 стакана;
  • оливковое масло — 2 ст. л;
  • цедра лимона — 1 ч. л.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • креветки или коктейль из морепродуктов — 400 г;
  • масло — 20 г.

Способ приготовления

  1. Сперва нужно очистить и измельчить чеснок.
  2. Разогрейте сковородку. Добавьте растительное масло и масло.
  3. После того, как масло растает, высыпьте в сковородку чеснок.
  4. Далее добавьте морепродукты и обжаривайте 35 секунд.
  5. Морепродукты нужно переложить в отдельную емкость, а на сковородку вылить вино.
  6. Параллельно вскипятите воду и отварите макароны.
  7. Когда алкоголь испарится со сковороды, добавьте цедру лимона, сыр и сливки.
  8. Слейте воду с макарон.
  9. Перемешайте приготовленные макароны с соусом и морепродуктами.
Читайте также:
лавашНе только шаурма: какие блюда можно приготовить из лаваша

Теги
Здоровое питание Кулінарні рецепти Советы
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь