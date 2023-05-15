Лаваш — самый популярный вид хлеба в Армении, Иране и Азербайджане. Пресный белый тонкий корж распространен не только между народами Кавказа, но и в Украине.

Лаваш может быть как закуской, так и основным горячим блюдом, ведь готовить блюда из тонкой лепешки очень просто — достаточно положить на нее начинку и завернуть.

Факты ICTV узнавали, какие блюда можно приготовить из лаваша и подготовили для вас пять вкусных рецептов блюд.

Идеальная летняя закуска: лаваш с сыром и помидорами

Ингредиенты:

лаваш — 200 г;

твердый сыр — 300 г;

один свежий помидор;

соль — на ваш вкус;

зелень и зеленый лук;

соус или майонез — на ваш вкус.

Сначала натрите твердый сыр на крупной терке. Затем помойте и нарежьте кубиками или колечками помидор.

Лаваш порежьте на квадраты, из которых потом будет удобно сложить конвертики прямоугольной или треугольной формы. Каждый листок лаваша смажьте соусом, выложите сыр, а наверх помидор.

Заверните блюдо так, чтобы начинка была спрятана внутри. Готовые конвертики поджариваем на сковороде или гриле.

Полезные чипсы из лаваша

Вам понадобится:

лаваш — 200 г;

твердый сыр — 30 г;

оливковое масло;

чеснок и укроп;

любимые специи (соль, перец, паприка).

Нарежьте лаваш ножницами на треугольники или квадраты (как вам больше нравится). Укроп и чеснок мелко нарезать.

Сыр натрите на мелкой терке и сделайте заправку для чипсов:

смешайте в миске оливковое масло, нарезанный укроп, измельченный чеснок, соль и перец;

все тщательно перемешайте.

В миску с соусом отправьте сыр и нарезанный лаваш. Все перемешайте и переложите будущие чипсы на противень, застеленный пергаментом.

Поставьте противень в духовку, разогретую до 180°C. Когда чипсы станут коричневыми и золотистыми, достаньте их из духовки.

Лаваша с крабовыми палочками и кукурузой

Ингредиенты:

лаваш — 100 г;

яйца куриные — 3 шт;

консервированная кукуруза — 3 ст. л;

крабовые палочки — 200 г;

плавленый творожок — 360 г;

майонез — на ваш вкус;

чеснок — 1 зубчик.

Сначала сварите яйца и натрите их на крупной терке. Крабовые палочки нарежьте колечками и натрите сырок. Смешайте ингредиенты в миске и добавьте измельченный чеснок.

Слейте воду из консервированной кукурузы и отправьте в миску к другим продуктам.

Разложите лаваш и смажьте майонезом, оставив свободными 2 см по краям. Выложите готовую начинку и добавьте специи.

Заверните лаваш в рулет и оставьте настаиваться в холодильник (30-90 мин). По истечению времени, нарежьте рулет ломтиками и подавайте к столу.

Пицца из лаваша

Вам понадобится:

лаваш (круглый) — 2 листа;

твердый сыр — 60 г;

томатная паста и сметана — по 15 г;

грибы — 100 г;

ветчина или колбаса — 70 г;

специи на ваш вкус.

Приготовление:

Сначала вымойте, нарежьте и поджарьте грибы. Натрите твердый сыр на мелкой терке и нарежьте ветчину или колбасу. В отдельной миске смешайте томатную пасту и сметану, добавив соль и перец. Тщательно перемешайте основу для пиццы. Разогрейте сковороду и смажьте ее каплей масла. Выложите на сковородку один лаваш, посыпьте его небольшим количеством сыра и положите наверх второй кусок лаваша. Теперь смажьте лаваш томатно-сметанной основой, выложите грибы, ветчину и сыр. Накройте пиццу крышкой, убавьте огонь до минимума и готовьте пиццу 3-5 мин. Следите, чтобы лаваш не начал подгорать.

Яблочный струдель из лаваша

Для ленивого десерта, вам понадобится:

тонкий лаваш — 100 г;

яблоки — 2 шт;

изюм — 100 г;

творог — 200 г;

сахар — 60 г;

сахар ванильный — 10 г.

Вымойте и очистите яблоки от кожуры и сердцевины. Нарежьте их кубиками.

Положите нарезанные яблоки на сковородку, добавьте половину сахара, перемешайте и тушите 5 мин до мягкости.

Творог перемешайте в миске с обычным и ванильным сахаром и изюмом.

Разложите лист лаваша, смажьте его творожной массой, сверху выложите яблоки. Сверните лаваш рулетом и выложите на противень, застеленный пергаментом, швом вниз. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 15 мин.