Лаваш — самый популярный вид хлеба в Армении, Иране и Азербайджане. Пресный белый тонкий корж распространен не только между народами Кавказа, но и в Украине.
Лаваш может быть как закуской, так и основным горячим блюдом, ведь готовить блюда из тонкой лепешки очень просто — достаточно положить на нее начинку и завернуть.
Факты ICTV узнавали, какие блюда можно приготовить из лаваша и подготовили для вас пять вкусных рецептов блюд.
Идеальная летняя закуска: лаваш с сыром и помидорами
Ингредиенты:
- лаваш — 200 г;
- твердый сыр — 300 г;
- один свежий помидор;
- соль — на ваш вкус;
- зелень и зеленый лук;
- соус или майонез — на ваш вкус.
Сначала натрите твердый сыр на крупной терке. Затем помойте и нарежьте кубиками или колечками помидор.
Лаваш порежьте на квадраты, из которых потом будет удобно сложить конвертики прямоугольной или треугольной формы. Каждый листок лаваша смажьте соусом, выложите сыр, а наверх помидор.
Заверните блюдо так, чтобы начинка была спрятана внутри. Готовые конвертики поджариваем на сковороде или гриле.
Полезные чипсы из лаваша
Вам понадобится:
- лаваш — 200 г;
- твердый сыр — 30 г;
- оливковое масло;
- чеснок и укроп;
- любимые специи (соль, перец, паприка).
Нарежьте лаваш ножницами на треугольники или квадраты (как вам больше нравится). Укроп и чеснок мелко нарезать.
Сыр натрите на мелкой терке и сделайте заправку для чипсов:
- смешайте в миске оливковое масло, нарезанный укроп, измельченный чеснок, соль и перец;
- все тщательно перемешайте.
В миску с соусом отправьте сыр и нарезанный лаваш. Все перемешайте и переложите будущие чипсы на противень, застеленный пергаментом.
Поставьте противень в духовку, разогретую до 180°C. Когда чипсы станут коричневыми и золотистыми, достаньте их из духовки.
Лаваша с крабовыми палочками и кукурузой
Ингредиенты:
- лаваш — 100 г;
- яйца куриные — 3 шт;
- консервированная кукуруза — 3 ст. л;
- крабовые палочки — 200 г;
- плавленый творожок — 360 г;
- майонез — на ваш вкус;
- чеснок — 1 зубчик.
Сначала сварите яйца и натрите их на крупной терке. Крабовые палочки нарежьте колечками и натрите сырок. Смешайте ингредиенты в миске и добавьте измельченный чеснок.
Слейте воду из консервированной кукурузы и отправьте в миску к другим продуктам.
Разложите лаваш и смажьте майонезом, оставив свободными 2 см по краям. Выложите готовую начинку и добавьте специи.
Заверните лаваш в рулет и оставьте настаиваться в холодильник (30-90 мин). По истечению времени, нарежьте рулет ломтиками и подавайте к столу.
Пицца из лаваша
Вам понадобится:
- лаваш (круглый) — 2 листа;
- твердый сыр — 60 г;
- томатная паста и сметана — по 15 г;
- грибы — 100 г;
- ветчина или колбаса — 70 г;
- специи на ваш вкус.
Приготовление:
- Сначала вымойте, нарежьте и поджарьте грибы.
- Натрите твердый сыр на мелкой терке и нарежьте ветчину или колбасу.
- В отдельной миске смешайте томатную пасту и сметану, добавив соль и перец. Тщательно перемешайте основу для пиццы.
- Разогрейте сковороду и смажьте ее каплей масла.
- Выложите на сковородку один лаваш, посыпьте его небольшим количеством сыра и положите наверх второй кусок лаваша.
- Теперь смажьте лаваш томатно-сметанной основой, выложите грибы, ветчину и сыр.
- Накройте пиццу крышкой, убавьте огонь до минимума и готовьте пиццу 3-5 мин. Следите, чтобы лаваш не начал подгорать.
Яблочный струдель из лаваша
Для ленивого десерта, вам понадобится:
- тонкий лаваш — 100 г;
- яблоки — 2 шт;
- изюм — 100 г;
- творог — 200 г;
- сахар — 60 г;
- сахар ванильный — 10 г.
Вымойте и очистите яблоки от кожуры и сердцевины. Нарежьте их кубиками.
Положите нарезанные яблоки на сковородку, добавьте половину сахара, перемешайте и тушите 5 мин до мягкости.
Творог перемешайте в миске с обычным и ванильным сахаром и изюмом.
Разложите лист лаваша, смажьте его творожной массой, сверху выложите яблоки. Сверните лаваш рулетом и выложите на противень, застеленный пергаментом, швом вниз. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 15 мин.