Лаваш – найпопулярніший тип хліба у Вірменії, Ірані та Азербайджані. Прісний білий тонкий корж розповсюджений не лише між народами Кавказу, а й в Україні.

Лаваш може бути як закускою, так і основною гарячою стравою, адже готувати страви з тонкого коржа дуже просто – достатньо покласти на нього начинку і загорнути.

Факти ICTV дізнавалися, які страви можна приготувати з лаваша та підготували для вас пʼять смачних рецептів страв.

Ідеальна літня закуска: лаваш із сиром та помідором

Інгредієнти:

лаваш — 200 г;

твердий сир — 300 г;

один свіжий помідор;

сіль – на ваш смак;

зелень та зелена цибуля;

соус чи майонез – на ваш смак.

Спершу натріть твердий сир на великій тертці. Потім помийте та наріжте кубиками чи колечками помідор.

Лаваш поріжте на квадрати, з яких потім буде зручно скласти конвертики прямокутної або трикутної форми. Кожен листок лаваша змажте соусом, викладіть сир, а наверх помідор.

Загорніть страву так, щоб начинка була захована всередині. Готові конвертики підсмажуємо на сковороді чи грилі.

Корисні чипси з лаваша

Вам знадобиться:

лаваш – 200 г;

твердий сир — 30 г;

оливкова олія;

часник та кріп;

улюблені спеції (сіль, перець, паприка).

Наріжте ножицями лаваш на трикутники чи квадрати (як вам більше подобається). Дрібно наріжте кріп та подрібніть часник.

Сир натріть на дрібній тертці та зробіть заправку для чипсів:

змішайте у мисці оливкову олію, нарізаний кріп, подрібнений часник, сіль і перець;

усе ретельно перемішайте.

У миску з соусом відправте сир та нарізаний лаваш. Усе перемішайте та перекладіть майбутні чипси на деко, застелене пергаментом.

Поставте деко в духовку, розігріту до 180°C. Коли чипси зарум’яняться та стануть золотистими, виймайте їх з духовки.

Лаваша з крабовими паличками та кукурудзою

Інгредієнти:

лаваш – 100 г;

яйця курячі – 3 шт;

консервована кукурудза – 3 ст. л;

крабові палички – 200 г;

плавлений сирок – 360 г;

майонез – на ваш смак;

часник – 1 зубчик.

Спершу зваріть яйця та натріть їх на великій тертці. Крабові палички наріжте колечками та натріть сирок. Змішайте інгредієнти у мисці та додайте подріблений часник.

Злийте воду з консервованої кукурудзи та відправте у миску до інших продуктів.

Розкладіть лаваш та змастіть майонезом, залишивши вільними 2 см по краях. Викладіть готову начинку та додайте спеції.

Загорніть лаваш в рулет і залиште настоюватися в холодильник (30-90 хв). По закінченню часу, наріжте рулет скибочками та подавайте до столу.

Піца з лаваша

Вам знадобиться:

лаваш (круглий) – 2 листки;

твердий сир – 60 г;

томатна паста та сметана – по 15 г;

гриби – 100 г;

шинка чи ковбаса – 70 г;

спеції на ваш смак.

Приготування:

Спершу помийте, наріжте та підсмажте гриби. Натріть твердий сир на мілкій тертці та наріжте шинку чи ковбасу. В окремій мисці змішайте томатну пасту та сметану, додавши сіль та перець. Ретельно перемішайте основу для піци. Розігрійте сковорідку та змастіть її краплею олії. Викладіть на сковорідку один лаваш, посипте його невеликою кількістю сиру та покладіть наверх другий шматок лаваша. Тепер змастіть лаваш томатно-сметанною основою, викладіть гриби, шинку та сир. Накрийте піцу кришкою, зменште вогонь до мінімуму та готуйте піцу 3-5 хв. Слідкуйте, аби лаваш не почав підгоряти.

Яблучний струдель із лаваша

Для лінивого десерту, вам знадобиться:

тонкий лаваш – 100 г;

яблука – 2 шт;

родзинки – 100 г;

сир кисломолочний – 200 г;

цукор – 60 г;

цукор ванільний – 10 г.

Помийте та очистьте яблука від шкірки та серцевини. Наріжте їх кубиками.

Покладіть нарізані яблука на сковорідку, додайте половину цукру, перемішайте та протушкуйте 5 хв до м’якості.

Кисломолочний сир перемішайте у мисці зі звичайним та ванільним цукром та родзинки.

Розкладіть лист лаваша, змастіть його сирною масою, зверху викладіть яблука. Згорніть лаваш рулетом та викладіть на деко, застелене пергаментом, швом донизу. Випікайте у розігрітій до 180 °C духовці 15 хв.