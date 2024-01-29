Лаваш – популярний тонкий хліб у Вірменії, Ірані та Азербайджані. Цей прісний тонкий корж розповсюджений не лише між народами Кавказу, а й в Україні.
Зазвичай його готують у спеціальній печі, але ароматний, тонкий лаваш можна приготувати й на сковорідці в домашніх умовах. Як зробити лаваш вдома – читайте в нашому матеріалі.
Що знадобиться для лаваша
Інгредієнти:
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- борошно – 350 г;
- окріп – 200 мл;
- олія – 2 ст. л олії;
- сіль – ½ ч. л солі.
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Як готувати лаваш
- В глибоку велику миску вилийте окріп та розчиніть в ньому сіль. Також додайте олію. Ретельно перемішайте рідину.
- Через сито просійте борошно, щоб не було грудочок. Висипте його на стіл чи деревʼяну дощечку та починайте невеликими порціями вливати суміш окропу. Обережно замішуйте тісто ложкою.
- Тепер вимісіть еластичне тісто руками. Готове тісто загорніть в харчову плівку та залиште на 30-40 хв.
- По закінченню часу розділіть тісто на кілька однакових шматочків. Сформуйте кульки та накрийте їх рушником ще на 10 хв.
- Поставте на вогонь суху сковорідку та розігрійте її. Розкатайте кожну кульку в тонкий пласт та обсмажте на сковорідці до рум’яної скоринки з обох сторін.
З домашнього лаваша можна приготувати смачну шаурму, різні закуски чи просто їсти замість хліба.
Охолоджені лаваші можна зберігати в поліетиленовому пакетику не більше трьох днів.
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