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ПП шаурма: покроковий рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

14 Березня 2023, 13:16
Анна Голішевська Редакторка сайту
Шаурма
Джерело: Unsplash

З точки зору складу та кількості калорій, шаурма – корисна та поживна страва, якщо робити її правильно, без використання кетчупу та майонезу.

Так вважає суддя шоу Мастер-Шеф Ектор Хіменес-Браво. Як приготувати ПП шаурму в домашніх умовах –  читайте в матеріалі.

ПП шаурма: покроковий рецепт

Інгредієнти:

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  • 200 г курячого стегна;
  • 1 лаваш;
  • 1 г копченої паприки;
  • 1 г кумину;
  • 3 г часнику;
  • 1 г фенхелю;
  • 300 г грецького йогурту;
  • 5 г кропу;
  • 15 г солоних огірків;
  • соняшникова олія;
  • 30 г томатів;
  • 15 г синьої цибулі;
  • 50 г салату айсберг.

Спосіб приготування:

  1. Для соусу фенхель та кумин потрібно розтовкти в ступі.
  2. Після цього потрібно додати дрібно порізаний солений огірок та подрібнений кріп.
  3. Залийте все це грецьким йогуртом та перемішайте.
  4. Замаринуйте куряче стегно. Додайте копчену паприку, перець, трохи соняшникової олії, порізаний часник та грецький йогурт.
  5. М’ясо запечіть.
  6. Зберіть шаурму. Для цього змастіть лаваш соусом, викладіть порізаний айсберг, синю цибулю, томат, кінзу, м’ясо. Додатково поперчіть, викладіть решту соусу та все загорніть.
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Теги
Дієта здорова їжа Здорове харчування Кулінарні рецепти Рецепт Рецепти
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