З точки зору складу та кількості калорій, шаурма – корисна та поживна страва, якщо робити її правильно, без використання кетчупу та майонезу.

Так вважає суддя шоу Мастер-Шеф Ектор Хіменес-Браво. Як приготувати ПП шаурму в домашніх умовах – читайте в матеріалі.

ПП шаурма: покроковий рецепт

Інгредієнти:

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200 г курячого стегна;

1 лаваш;

1 г копченої паприки;

1 г кумину;

3 г часнику;

1 г фенхелю;

300 г грецького йогурту;

5 г кропу;

15 г солоних огірків;

соняшникова олія;

30 г томатів;

15 г синьої цибулі;

50 г салату айсберг.

Спосіб приготування: