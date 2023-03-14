З точки зору складу та кількості калорій, шаурма – корисна та поживна страва, якщо робити її правильно, без використання кетчупу та майонезу.
Так вважає суддя шоу Мастер-Шеф Ектор Хіменес-Браво. Як приготувати ПП шаурму в домашніх умовах – читайте в матеріалі.
ПП шаурма: покроковий рецепт
Інгредієнти:
Зараз дивляться
- 200 г курячого стегна;
- 1 лаваш;
- 1 г копченої паприки;
- 1 г кумину;
- 3 г часнику;
- 1 г фенхелю;
- 300 г грецького йогурту;
- 5 г кропу;
- 15 г солоних огірків;
- соняшникова олія;
- 30 г томатів;
- 15 г синьої цибулі;
- 50 г салату айсберг.
Спосіб приготування:
- Для соусу фенхель та кумин потрібно розтовкти в ступі.
- Після цього потрібно додати дрібно порізаний солений огірок та подрібнений кріп.
- Залийте все це грецьким йогуртом та перемішайте.
- Замаринуйте куряче стегно. Додайте копчену паприку, перець, трохи соняшникової олії, порізаний часник та грецький йогурт.
- М’ясо запечіть.
- Зберіть шаурму. Для цього змастіть лаваш соусом, викладіть порізаний айсберг, синю цибулю, томат, кінзу, м’ясо. Додатково поперчіть, викладіть решту соусу та все загорніть.