Чебуреки – це неймовірно соковита та смачна страва кримськотатарської кухні, яка давно вже набула популярності в багатьох країнах світу.

Цей апетитний пиріжок у формі півмісяця готують з тонкого тіста з начинкою (м’ясним фаршем, сиром з зеленню, грибами).

Ділимося класичним рецептом чебуреків з м’ясом, які легко та просто можна приготувати в домашніх умовах.

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Важлива складова цієї страви – тісто. Розкочуйте його тоненько, щоб вийшли справжні хрусткі чебуреки, а не смажені пиріжки.

Чебуреки з м’ясом – рецепт

В тісто рекомендуємо додавати горілку. З нею вони виходять хрусткі та апетитні. У м’ясній начинці не зайвою буде дрібно нарізана зелень (петрушка, кінза кріп).

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно – 500 г

вода (холодна) – 225 мл

сіль – 1 ч. л.

горілка – 50 мл

Для начинки:

м’ясний фарш асорті – 400 г

цибуля – 2 шт.

сіль, мелений чорний перець, зіра та коріандр – до смаку

Додатково:

олія для смаження – 600 мл

Як приготувати чебуреки:

У миску просіюємо борошно. Додаємо воду, сіль та горілку і замішуємо тісто. Загортаємо тісто у харчову плівку і залишаємо на 20 хвилин за кімнатної температури. Тим часом приготуємо начинку. Для цього почищену цибулю нарізаємо і пропускаємо через м’ясорубку. Поєднуємо фарш, цибулю, усі спеції та гарно перемішуємо. Якщо фарш не жирний, додаємо 100 мл води і ще раз гарно перемішуємо. Тісто розділяємо на однакового розміру шматочки (по 50-60 г). Кожен шматочок тіста тонко розкачуємо. Змащуємо тісто м’ясною начинкою і формуємо чебурек у формі півмісяця. В глибоку сковороду вливаємо олію і розігріваємо її. Смажимо вироби з кожного боку по 2 хвилини на середньому вогні.

Смачні та соковиті домашні чебуреки подають гарячими. Смачного!

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