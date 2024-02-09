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Сочные чебуреки: классический рецепт с мясом

9 февраля 2024, 09:17
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Чебуреки

Чебуреки – это невероятно сочное и вкусное блюдо крымскотатарской кухни, которое давно уже обрело популярность во многих странах мира.

Этот аппетитный пирожок в форме полумесяца готовят из тонкого теста с начинкой (мясным фаршем, сыром с зеленью, грибами).

Делимся классическим рецептом чебуреков с мясом, которые легко и просто можно приготовить в домашних условиях.

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Важная составляющая этого блюда – тесто. Раскатывайте его тонко, чтобы получились настоящие хрустящие чебуреки, а не жареные пирожки.

Чебуреки с мясом – рецепт

В тесто рекомендуем добавлять водку. С ней они получаются хрустящие и аппетитные. В мясной начинке не лишней будет мелко нарезанная зелень (петрушка, кинза укроп).

Ингредиенты:

Для теста:

  • мука – 500 г
  • вода (холодная) – 210 мл;
  • соль – 1 ч. л.
  • водка – 50 мл

Для начинки:

  • мясной фарш ассорти – 400 г
  • лук – 2 шт.
  • соль, молотый черный перец, зира и кориандр – по вкусу

Дополнительно:

  • растительное масло для жарки – 600 мл

Как приготовить чебуреки:

  1. В миску просеиваем муку.
  2. Добавляем воду, соль и водку и замешиваем тесто.
  3. Заворачиваем тесто в пищевую пленку и оставляем на 20 минут при комнатной температуре.
  4. Тем временем приготовим начинку. Для этого почищенный лук нарезаем и пропускаем через мясорубку. Соединяем фарш, лук, все специи и хорошо перемешиваем. Если фарш не жирный, добавляем 100 мл воды и еще раз хорошо перемешиваем.
  5. Тесто разделяем на одинакового размера кусочки (по 50-60 г).
  6. Каждый кусочек теста тонко раскатываем.
  7. Смазываем тесто мясной начинкой и формируем чебурек в форме полумесяца.
  8. В глубокую сковороду вливаем растительное масло и разогреваем его.
  9. Жарим изделия с каждой стороны по 2 минуты на среднем огне.

Вкусные и сочные домашние чебуреки подают горячими. Приятного аппетита!

Переходи по ссылке, чтобы узнать как приготовить заварное тесто, которое запросто можно использовать для приготовления чебуреков по этому рецепту.

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Фото: Depositphotos

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