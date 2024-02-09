Чебуреки – это невероятно сочное и вкусное блюдо крымскотатарской кухни, которое давно уже обрело популярность во многих странах мира.
Этот аппетитный пирожок в форме полумесяца готовят из тонкого теста с начинкой (мясным фаршем, сыром с зеленью, грибами).
Делимся классическим рецептом чебуреков с мясом, которые легко и просто можно приготовить в домашних условиях.
Важная составляющая этого блюда – тесто. Раскатывайте его тонко, чтобы получились настоящие хрустящие чебуреки, а не жареные пирожки.
Чебуреки с мясом – рецепт
В тесто рекомендуем добавлять водку. С ней они получаются хрустящие и аппетитные. В мясной начинке не лишней будет мелко нарезанная зелень (петрушка, кинза укроп).
Ингредиенты:
Для теста:
- мука – 500 г
- вода (холодная) – 210 мл;
- соль – 1 ч. л.
- водка – 50 мл
Для начинки:
- мясной фарш ассорти – 400 г
- лук – 2 шт.
- соль, молотый черный перец, зира и кориандр – по вкусу
Дополнительно:
- растительное масло для жарки – 600 мл
Как приготовить чебуреки:
- В миску просеиваем муку.
- Добавляем воду, соль и водку и замешиваем тесто.
- Заворачиваем тесто в пищевую пленку и оставляем на 20 минут при комнатной температуре.
- Тем временем приготовим начинку. Для этого почищенный лук нарезаем и пропускаем через мясорубку. Соединяем фарш, лук, все специи и хорошо перемешиваем. Если фарш не жирный, добавляем 100 мл воды и еще раз хорошо перемешиваем.
- Тесто разделяем на одинакового размера кусочки (по 50-60 г).
- Каждый кусочек теста тонко раскатываем.
- Смазываем тесто мясной начинкой и формируем чебурек в форме полумесяца.
- В глубокую сковороду вливаем растительное масло и разогреваем его.
- Жарим изделия с каждой стороны по 2 минуты на среднем огне.
Вкусные и сочные домашние чебуреки подают горячими. Приятного аппетита!
Переходи по ссылке, чтобы узнать как приготовить заварное тесто, которое запросто можно использовать для приготовления чебуреков по этому рецепту.
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