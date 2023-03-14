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Еда

ПП шаурма: пошаговый рецепт от Эктора Хименеса-Браво

14 марта 2023, 13:16
Анна Голишевская Редактор сайта
Шаурма
Источник: Unsplash

С точки зрения состава и количества калорий, шаурма – полезное и питательное блюдо, если делать его правильно, без использования кетчупа и майонеза.

Так считает судья шоу Мастер-Шеф Эктор Хименес-Браво. Как приготовить ПП шаурму в домашних условиях – читайте в материале.

ПП шаурма: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

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  • 200 г куриного бедра;
  • 1 лаваш;
  • 1 г копченой паприки;
  • 3 г чеснока;
  • 1 г фенхеля;
  • 1 г зиры;
  • 300 г греческого йогурта;
  • 5 г укропа;
  • 15 г соленых огурцов;
  • подсолнечное масло;
  • 30 г томатов;
  • 15 г синего лука;
  • 50 г салата айсберг.

Способ приготовления:

  1. Для соуса фенхель и зиру нужно растолочь в ступе.
  2. После этого нужно добавить мелко нарезанный соленый огурец и измельченный укроп.
  3. Залейте все это греческим йогуртом и перемешайте.
  4. Замаринуйте куриное бедро. Добавьте копченую паприку, перец, немного подсолнечного масла, порезанный чеснок и греческий йогурт.
  5. Мясо запеките.
  6. Соберите шаурму. Для этого смажьте лаваш соусом, выложите порезанный айсберг, синий лук, томат, кинзу, мясо. Дополнительно поперчите, выложите оставшийся соус и все заверните.
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