С точки зрения состава и количества калорий, шаурма – полезное и питательное блюдо, если делать его правильно, без использования кетчупа и майонеза.
Так считает судья шоу Мастер-Шеф Эктор Хименес-Браво. Как приготовить ПП шаурму в домашних условиях – читайте в материале.
ПП шаурма: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
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- 200 г куриного бедра;
- 1 лаваш;
- 1 г копченой паприки;
- 3 г чеснока;
- 1 г фенхеля;
- 1 г зиры;
- 300 г греческого йогурта;
- 5 г укропа;
- 15 г соленых огурцов;
- подсолнечное масло;
- 30 г томатов;
- 15 г синего лука;
- 50 г салата айсберг.
Способ приготовления:
- Для соуса фенхель и зиру нужно растолочь в ступе.
- После этого нужно добавить мелко нарезанный соленый огурец и измельченный укроп.
- Залейте все это греческим йогуртом и перемешайте.
- Замаринуйте куриное бедро. Добавьте копченую паприку, перец, немного подсолнечного масла, порезанный чеснок и греческий йогурт.
- Мясо запеките.
- Соберите шаурму. Для этого смажьте лаваш соусом, выложите порезанный айсберг, синий лук, томат, кинзу, мясо. Дополнительно поперчите, выложите оставшийся соус и все заверните.