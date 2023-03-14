С точки зрения состава и количества калорий, шаурма – полезное и питательное блюдо, если делать его правильно, без использования кетчупа и майонеза.

Так считает судья шоу Мастер-Шеф Эктор Хименес-Браво. Как приготовить ПП шаурму в домашних условиях – читайте в материале.

ПП шаурма: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

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200 г куриного бедра;

1 лаваш;

1 г копченой паприки;

3 г чеснока;

1 г фенхеля;

1 г зиры;

300 г греческого йогурта;

5 г укропа;

15 г соленых огурцов;

подсолнечное масло;

30 г томатов;

15 г синего лука;

50 г салата айсберг.

Способ приготовления: