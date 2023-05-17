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Еда

Как приготовить пасту болоньезе – классический рецепт

17 мая 2023, 15:25
Асоян Карина редактор ленты
паста болоньезе
Источник: Unsplash

Паста с соусом болоньезе – одно из самых популярных итальянских блюд. Ее готовят из спагетти из твердых сортов пшеницы и вкусного соуса на основе томатов.

Соус болоньезе родом из города Болоньи, который считается неофициальной гастрономической столицей Италии.

Факты ICTV делятся рецептами вкусной пасты болоньезе.

Паста болоньезе – классический рецепт

Ингредиенты

  • спагетти — 500 г;
  • лук — 1 шт;
  • сельдерей — 100 г;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • говяжий фарш — 500 г;
  • морковь — 1 шт;
  • томаты в собственном соку — 400 г;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Овощи необходимо почистить и нарезать кубиками
  2. Фарш обжарить на сковородке и добавить лук, морковь, сельдерей.
  3. Тушить смесь нужно 5-6 минут.
  4. После этого добавьте соль, томаты и перемешайте.
  5. Далее накройте соус крышкой и тушите еще 30 минут на среднем огне.
  6. Отварите спагетти и слейте воду.
  7. За несколько минут до истечения указанного времени в соус нужно добавить нарезанный чеснок.
  8. Дайте соусу настояться.
  9. Выложите макароны на порционную тарелку. Сверху добавьте соус и потрите сыр.

Паста болоньезе – рецепт от Евгения Клопотенко

Ингредиенты

  • говяжий фарш — 300 г;
  • свиная грудинка — 150 г;
  • морковь — 1 шт;
  • сельдерей — 2 шт;
  • лук — 1 шт;
  • томаты в собственном соку — 300 г;
  • красное сухое вино — 100 мл;
  • молоко 2,5% — 200 мл;
  • оливковое масло — 2 ст.л.;
  • соль и перец по вкусу.

Для теста:

  • мука — 400 г;
  • яйца — 4;
  • оливковое масло — 4 ст. л.;
  • вода — 2 ст. л;
  • соль — 1 ч. л.

Способ приготовления

  1. Приготовьте тесто для макарон. Смешайте муку, соль, яйца и оливковое масло. При необходимости долейте воду.
  2. Тесто замешайте в пищевую пленку и положите в холодильник на 20-30 минут.
  3. Томаты нужно перебить с помощью блендера.
  4. Свиную грудинку, лук, сельдерей и морковь нарежьте небольшими кубиками.
  5. Разогрейте сковородку с оливковым маслом и обжарьте кубики свиной грудинки.
  6. Добавьте морковь, лук и сельдерей.
  7. Через 4 минуты добавьте говяжий фарш и перемешайте.
  8. К этой смеси влейте 100 мл красного вина и выпаривайте его в течение 2 минут.
  9. После этого влейте перебитые томаты и тушите в течение 20-30 минут.
  10. Посолите и в конце приготовления добавьте молоко.
  11. Тушите еще 7 минут.
  12. Тесто разделите на несколько частей и раскатайте. Это можно сделать самостоятельно или с помощью специальной кухонной насадки. Нарежьте полосками.
  13. Пасту отварите в подсоленной воде.
  14. Готовую пасту выложите на тарелку и добавьте соус болоньезе.
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