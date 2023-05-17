Паста с соусом болоньезе – одно из самых популярных итальянских блюд. Ее готовят из спагетти из твердых сортов пшеницы и вкусного соуса на основе томатов.
Соус болоньезе родом из города Болоньи, который считается неофициальной гастрономической столицей Италии.
Факты ICTV делятся рецептами вкусной пасты болоньезе.
Паста болоньезе – классический рецепт
Ингредиенты
- спагетти — 500 г;
- лук — 1 шт;
- сельдерей — 100 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- говяжий фарш — 500 г;
- морковь — 1 шт;
- томаты в собственном соку — 400 г;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Овощи необходимо почистить и нарезать кубиками
- Фарш обжарить на сковородке и добавить лук, морковь, сельдерей.
- Тушить смесь нужно 5-6 минут.
- После этого добавьте соль, томаты и перемешайте.
- Далее накройте соус крышкой и тушите еще 30 минут на среднем огне.
- Отварите спагетти и слейте воду.
- За несколько минут до истечения указанного времени в соус нужно добавить нарезанный чеснок.
- Дайте соусу настояться.
- Выложите макароны на порционную тарелку. Сверху добавьте соус и потрите сыр.
Паста болоньезе – рецепт от Евгения Клопотенко
Ингредиенты
- говяжий фарш — 300 г;
- свиная грудинка — 150 г;
- морковь — 1 шт;
- сельдерей — 2 шт;
- лук — 1 шт;
- томаты в собственном соку — 300 г;
- красное сухое вино — 100 мл;
- молоко 2,5% — 200 мл;
- оливковое масло — 2 ст.л.;
- соль и перец по вкусу.
Для теста:
- мука — 400 г;
- яйца — 4;
- оливковое масло — 4 ст. л.;
- вода — 2 ст. л;
- соль — 1 ч. л.
Способ приготовления
- Приготовьте тесто для макарон. Смешайте муку, соль, яйца и оливковое масло. При необходимости долейте воду.
- Тесто замешайте в пищевую пленку и положите в холодильник на 20-30 минут.
- Томаты нужно перебить с помощью блендера.
- Свиную грудинку, лук, сельдерей и морковь нарежьте небольшими кубиками.
- Разогрейте сковородку с оливковым маслом и обжарьте кубики свиной грудинки.
- Добавьте морковь, лук и сельдерей.
- Через 4 минуты добавьте говяжий фарш и перемешайте.
- К этой смеси влейте 100 мл красного вина и выпаривайте его в течение 2 минут.
- После этого влейте перебитые томаты и тушите в течение 20-30 минут.
- Посолите и в конце приготовления добавьте молоко.
- Тушите еще 7 минут.
- Тесто разделите на несколько частей и раскатайте. Это можно сделать самостоятельно или с помощью специальной кухонной насадки. Нарежьте полосками.
- Пасту отварите в подсоленной воде.
- Готовую пасту выложите на тарелку и добавьте соус болоньезе.