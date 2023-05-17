17 мая 2023, 15:25 Асоян Карина редактор ленты

Паста с соусом болоньезе – одно из самых популярных итальянских блюд. Ее готовят из спагетти из твердых сортов пшеницы и вкусного соуса на основе томатов. Соус болоньезе родом из города Болоньи, который считается неофициальной гастрономической столицей Италии. Факты ICTV делятся рецептами вкусной пасты болоньезе. Паста болоньезе – классический рецепт Ингредиенты спагетти — 500 г;

лук — 1 шт;

сельдерей — 100 г;

чеснок — 1 зубчик;

говяжий фарш — 500 г;

морковь — 1 шт;

томаты в собственном соку — 400 г;

соль — по вкусу. Способ приготовления Овощи необходимо почистить и нарезать кубиками Фарш обжарить на сковородке и добавить лук, морковь, сельдерей. Тушить смесь нужно 5-6 минут. После этого добавьте соль, томаты и перемешайте. Далее накройте соус крышкой и тушите еще 30 минут на среднем огне. Отварите спагетти и слейте воду. За несколько минут до истечения указанного времени в соус нужно добавить нарезанный чеснок. Дайте соусу настояться. Выложите макароны на порционную тарелку. Сверху добавьте соус и потрите сыр. Паста болоньезе – рецепт от Евгения Клопотенко Ингредиенты говяжий фарш — 300 г;

свиная грудинка — 150 г;

морковь — 1 шт;

сельдерей — 2 шт;

лук — 1 шт;

томаты в собственном соку — 300 г;

красное сухое вино — 100 мл;

молоко 2,5% — 200 мл;

оливковое масло — 2 ст.л.;

соль и перец по вкусу. Для теста: мука — 400 г;

яйца — 4;

оливковое масло — 4 ст. л.;

вода — 2 ст. л;

соль — 1 ч. л. Способ приготовления Приготовьте тесто для макарон. Смешайте муку, соль, яйца и оливковое масло. При необходимости долейте воду. Тесто замешайте в пищевую пленку и положите в холодильник на 20-30 минут. Томаты нужно перебить с помощью блендера. Свиную грудинку, лук, сельдерей и морковь нарежьте небольшими кубиками. Разогрейте сковородку с оливковым маслом и обжарьте кубики свиной грудинки. Добавьте морковь, лук и сельдерей. Через 4 минуты добавьте говяжий фарш и перемешайте. К этой смеси влейте 100 мл красного вина и выпаривайте его в течение 2 минут. После этого влейте перебитые томаты и тушите в течение 20-30 минут. Посолите и в конце приготовления добавьте молоко. Тушите еще 7 минут. Тесто разделите на несколько частей и раскатайте. Это можно сделать самостоятельно или с помощью специальной кухонной насадки. Нарежьте полосками. Пасту отварите в подсоленной воде. Готовую пасту выложите на тарелку и добавьте соус болоньезе. Читайте также: Паста с морепродуктами в сливочном соусе – пошаговые рецепты

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