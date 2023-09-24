Нежинский салат — это просто наслаждение, которое хорошо подходит для зимних блюд.
Недаром закуска такая популярная, ведь все ингредиенты простые и доступные.
Особый вкус овощам придают маринад с луком и душистыми специями. Приготовить такое угощение может любая хозяйка.
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Ингредиенты
- 4 кг огурцов
- 1 кг лука
- 4 ст. л. сахара
- по 4 ст. л. 9% уксуса и растительного масла
- 3 ст. л. соли
- 1 пучок свежей зелени укропа
- 5-6 листков лаврового листа
- черный перец горошком — по вкусу
Приготовление
Прежде всего тщательно моем овощи и готовим для стерилизации банки с крышками.
- Огурцы режем кружочками 5-7 мм и выкладываем в большую миску.
- Режем лук кружочками 3-5 мм и добавляем к огурцам.
- Пересыпаем смесь солью и оставляем настояться два часа — огурцы должны пустить сок.
- Затем огурцы с луком плотно раскладываем по подготовленным банкам.
- Жидкость, образовавшуюся в миске во время настаивания огурцов с луком также разливаем по банкам.
- В каждую банку добавляем сахар, масло, уксус, горошины черного перца, лавровый лист и нарезанную зелень укропа.
- Для стерилизации салата готовим большую кастрюлю, на дно которой выкладываем полотенце, чтобы банки в процессе стерилизации не двигались.
- Вливаем в кастрюлю воду.
- Банки прикрываем крышками и ставим в кастрюлю, они должны быть погружены в воду на три четверти.
- Стерилизуем салат в течение 25 минут.
- Горячие банки герметично закручиваем крышками и переворачиваем банки вверх дном. Накрываем плотно толстым одеялом и ждем, пока они остынут.
- Переносим заготовку на хранение в прохладное темное место.
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