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Еда

Неженский салат: вкусная заготовка на зиму из огурцов

24 сентября 2023, 17:15
Марина Мелехова редактор
огірки
Источник: Pixabay

Нежинский салат — это просто наслаждение, которое хорошо подходит для зимних блюд.

Недаром закуска такая популярная, ведь все ингредиенты простые и доступные.

Особый вкус овощам придают маринад с луком и душистыми специями. Приготовить такое угощение может любая хозяйка.

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Ингредиенты

  • 4 кг огурцов
  • 1 кг лука
  • 4 ст. л. сахара
  • по 4 ст. л. 9% уксуса и растительного масла
  • 3 ст. л. соли
  • 1 пучок свежей зелени укропа
  • 5-6 листков лаврового листа
  • черный перец горошком — по вкусу

Приготовление

Прежде всего тщательно моем овощи и готовим для стерилизации банки с крышками.

  1. Огурцы режем кружочками 5-7 мм и выкладываем в большую миску.
  2. Режем лук кружочками 3-5 мм и добавляем к огурцам.
  3. Пересыпаем смесь солью и оставляем настояться два часа — огурцы должны пустить сок.
  4. Затем огурцы с луком плотно раскладываем по подготовленным банкам.
  5. Жидкость, образовавшуюся в миске во время настаивания огурцов с луком также разливаем по банкам.
  6. В каждую банку добавляем сахар, масло, уксус, горошины черного перца, лавровый лист и нарезанную зелень укропа.
  7. Для стерилизации салата готовим большую кастрюлю, на дно которой выкладываем полотенце, чтобы банки в процессе стерилизации не двигались.
  8. Вливаем в кастрюлю воду.
  9. Банки прикрываем крышками и ставим в кастрюлю, они должны быть погружены в воду на три четверти.
  10. Стерилизуем салат в течение 25 минут.
  11. Горячие банки герметично закручиваем крышками и переворачиваем банки вверх дном. Накрываем плотно толстым одеялом и ждем, пока они остынут.
  12. Переносим заготовку на хранение в прохладное темное место.

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