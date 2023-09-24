Нежинский салат — это просто наслаждение, которое хорошо подходит для зимних блюд.

Недаром закуска такая популярная, ведь все ингредиенты простые и доступные.

Особый вкус овощам придают маринад с луком и душистыми специями. Приготовить такое угощение может любая хозяйка.

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Ингредиенты

4 кг огурцов

1 кг лука

4 ст. л. сахара

по 4 ст. л. 9% уксуса и растительного масла

3 ст. л. соли

1 пучок свежей зелени укропа

5-6 листков лаврового листа

черный перец горошком — по вкусу

Приготовление

Прежде всего тщательно моем овощи и готовим для стерилизации банки с крышками.

Огурцы режем кружочками 5-7 мм и выкладываем в большую миску. Режем лук кружочками 3-5 мм и добавляем к огурцам. Пересыпаем смесь солью и оставляем настояться два часа — огурцы должны пустить сок. Затем огурцы с луком плотно раскладываем по подготовленным банкам. Жидкость, образовавшуюся в миске во время настаивания огурцов с луком также разливаем по банкам. В каждую банку добавляем сахар, масло, уксус, горошины черного перца, лавровый лист и нарезанную зелень укропа. Для стерилизации салата готовим большую кастрюлю, на дно которой выкладываем полотенце, чтобы банки в процессе стерилизации не двигались. Вливаем в кастрюлю воду. Банки прикрываем крышками и ставим в кастрюлю, они должны быть погружены в воду на три четверти. Стерилизуем салат в течение 25 минут. Горячие банки герметично закручиваем крышками и переворачиваем банки вверх дном. Накрываем плотно толстым одеялом и ждем, пока они остынут. Переносим заготовку на хранение в прохладное темное место.

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